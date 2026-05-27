ভাইরাল শিল্পী লাইলীর পাশে দাঁড়াল জেলা প্রশাসন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া লোকসংগীত শিল্পী লাইলী আক্তারের পাশে দাঁড়িয়েছে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন। মানবিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর জরাজীর্ণ বসতবাড়ি পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক মাজহারুল ইসলাম।
আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের বাংলোবাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লাইলী আক্তারের হাতে আর্থিক সহায়তার টাকা তুলে দেন জেলা প্রশাসক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মিন্টু বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সুসমিতা সাহাসহ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
জেলা প্রশাসক মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘লাইলী আক্তার আমাদের জেলার গর্ব। তাঁর কণ্ঠে গ্রামীণ সংস্কৃতির যে আবেগ ও ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে, তা ইতিমধ্যে মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। একজন শিল্পীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, লাইলী আক্তারের বাড়িটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও বসবাসের অনুপযোগী। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়ি পুনর্নির্মাণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।
জেলা প্রশাসক জানান, লাইলীর বিষয়টি সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঈদের পরে যে কোনো সময়ে তার জন্য সরকারি ভাবে সহযোগিতা করা হবে।
সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত লাইলী আক্তার বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি আমার গান এত মানুষের ভালোবাসা পাবে। জেলা প্রশাসন আমার পাশে দাঁড়ানোয় আমি অনেক খুশি।’
