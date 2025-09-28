ফরিদপুরে স্ত্রীকে তালাকের পর কিশোরীকে ধর্ষণ, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় তাঁর বাবাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফরিদপুর সদর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা। রায়ের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিজ মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও কিশোরীর মা।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলাটি তদন্ত করেন ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক শোহানা আক্তার। তিনি ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধর্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ডিএনএ রিপোর্টেও প্রমাণ মিলেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের বিচারক আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কারাভোগ করতে হবে। সমাজে এমন গর্হিত কাজ যাতে আর না হয়, সে জন্য এই রায়ে বাদীপক্ষসহ আমরা সন্তুষ্ট।’
ফরিদপুরে এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় তাঁর বাবাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে ফরিদপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফরিদপুর সদর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা। রায়ের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিজ মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও কিশোরীর মা।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলাটি তদন্ত করেন ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক শোহানা আক্তার। তিনি ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ধর্ষণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ডিএনএ রিপোর্টেও প্রমাণ মিলেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের বিচারক আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কারাভোগ করতে হবে। সমাজে এমন গর্হিত কাজ যাতে আর না হয়, সে জন্য এই রায়ে বাদীপক্ষসহ আমরা সন্তুষ্ট।’
কিশোরগঞ্জের (ভৈরব সার্কেল) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) নাজমুস সাকিবের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগী নারী। ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এএসপি নাজমুস সাকিবকে গ্রেপ্তার না করায় ও তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না হওয়ার প্রতিবাদে আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দু১ মিনিট আগে
জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে সিফাত হোসেন (১৮) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ধোপাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১৯ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক শত্রুতার জেরে ছয় বছরের শিশু তায়েবাকে তার আপন চাচি আয়শা বেগম হত্যা করে পাশের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।২১ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মাসুদ পারভেজ মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগরহাওলা গ্রামের জৈনা বাজার এলাকা থেকে গতকাল শনিবার রাতে মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি নগরহাওলা গ্রামের...৩৩ মিনিট আগে