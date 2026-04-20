Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে সেপটিক ট্যাংকে নেমে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
নির্মাণাধীন ভবনের এই সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মারা যান মাসুম শেখ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পৌরসভার নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে মাসুম শেখ (৫২) নামে এক নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। অতিরিক্ত গ্যাসের কারণে তাঁর মৃত্যু হয় বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে।

আজ সোমবার সকালে ভাঙ্গা পৌর সদরের কোর্টপাড় মাছবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের আব্দুল হাই শেখের ছেলে।

ফায়ার স্টেশন ম্যানেজার আবু জাফর বলেন, ‘মাসুম শেখ নামের নির্মাণশ্রমিক সেপটিক ট্যাংকির সেন্টারিং খোলার জন্য ভেতরে প্রবেশ করেন। অতিরিক্ত গ্যাসের কারণে তিনি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে আমরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

বিষয়:

ফরিদপুরমৃত্যুঢাকা বিভাগভাঙ্গাজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

সিনেমা হলে হঠাৎ পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার তরুণ-তরুণী, কেন

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

মাগুরায় ৯৪১ কেন্দ্রে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

মাগুরায় ৯৪১ কেন্দ্রে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন

বেবিচকের কার্টোগ্রাফার সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

বেবিচকের কার্টোগ্রাফার সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে পণ্যমূল্য খুব বেশি বাড়বে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে পণ্যমূল্য খুব বেশি বাড়বে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

ঠাকুরগাঁওয়ে অনলাইন জুয়ায় টাকা হারিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ঠাকুরগাঁওয়ে অনলাইন জুয়ায় টাকা হারিয়ে যুবকের আত্মহত্যা