নারী নিয়ে ইউপি সদস্যের ইয়াবা সেবন, ভিডিও ভাইরাল

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে নগরকান্দায় নারী নিয়ে হরিদাস বিশ্বাস (৩৮) নামের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্যের ইয়াবা সেবনের অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওটি কখনকার, তা জানা না গেলেও আজ মঙ্গলবার এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় ওই ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মাদক কারবারের তথ্যও পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হরিদাস বিশ্বাস উপজেলার ফুলসূতি ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য। তিনি বাউতিপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য সুধীর চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং সাবেক সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বিএনপির সমর্থক পরিচয় দেন বলে একাধিক ইউপি সদস্য জানিয়েছেন।

১১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম হিসেবে পরিচিত বিশেষ কাগজ ব্যবহার করে ইয়াবা সেবন করছেন হরিদাস বিশ্বাস। তাঁর পাশে বসে আরও একজনকে সেবন করতে দেখা যায়। এক নারী তাঁদের দুজনকে সহযোগিতা করছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

মো. মনিরুজামান আয়ূব নামের আরেক ইউপি সদস্য আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উনি শুধু ইয়াবা সেবন করেন না, সব ধরনের মাদকের ব্যবসাও করেন। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য পরিষদ থেকে কয়েকবার বের করে দেওয়া হয়েছে, চেয়ারম্যান অনেকবার শাসনও করেছেন, আমরা নিরুপায় হয়ে গেছি।’ দ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

জানতে চাইলে নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন বলেন, ‘ইয়াবা সেবনের ভিডিওটি আমি দেখেছি। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনের ৩৪-এর খ (৪) ধারা অনুযায়ী শোকজের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সেটি দ্রুত স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হবে।’ এ ছাড়া বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাকে অবগত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ফরিদপুর ইয়াবা মাদক নারী
