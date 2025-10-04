Ajker Patrika
হিলিতে পুকুরে বিষ দিয়ে লাখ টাকার মাছ নিধন

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের হিলিতে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দিনাজপুরের হিলিতে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের হিলিতে এক যুবদল নেতার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লাখ টাকার মাছ নিধনের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে হাকিমপুর পৌরসভার চণ্ডিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত ওই যুবদল নেতার নাম ইকবাল হোসেন। তিনি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

জানতে চাইলে ইকবাল হোসেন বলেন, ‘আমি চণ্ডিপুরে একটি পুকুর লিজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করে আসছি। এবার পুকুরে রুই, কাতলা, তেলাপিয়া ও দেশি প্রজাতির নানা মাছ ছাড়া ছিল। গতকাল (শুক্রবার) রাতে কে বা কারা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে ফেলেছে। এতে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। থানায় অভিযোগ করব, যাতে অপরাধীরা আইনের আওতায় আসে।’

এ বিষয়ে হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

