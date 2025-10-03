Ajker Patrika
আমদানি বন্ধ, হিলিতে দাম বেড়ে কাঁচা মরিচের কেজি ২৮০ টাকা

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আমদানি বন্ধের সুযোগে অস্থির হয়ে উঠেছে দিনাজপুরের হিলির কাঁচা মরিচের বাজার। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে ১২০ টাকা। বর্তমানে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৮০ টাকায়। গত সপ্তাহের শুরুতে কাঁচা মরিচের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। হঠাৎ দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছে সাধারণ ক্রেতারা।

আজ শুক্রবার দুপুরে হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে কাঁচা মরিচের সরবরাহ কমে গেছে; যার প্রভাব পড়েছে দামে। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি মরিচ বিক্রি হচ্ছে ২৬০ টাকায় এবং খুচরা বাজারে ২৮০ টাকায়। ব্যবসায়ীদের দাবি, সরবরাহ সংকটের কারণে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

কাঁচা মরিচ কিনতে আসা গৃহিণী সালমা বেগম বলেন, ‘হঠাৎ করেই কাঁচা মরিচের দাম অনেক বেশি হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে ১২০ টাকায় কিনেছি, আজ এসে শুনি ২৮০ টাকা। এতে আমাদের কিনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত বাজার নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো।’

হিলি বাজারের কাঁচা মরিচের ব্যবসায়ী বিপ্লব বলেন, ‘বন্দর বন্ধ থাকায় কাঁচা মরিচ আমদানি হচ্ছে না। অন্যদিকে দেশে টানা বৃষ্টির কারণে উৎপাদনও কমেছে। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে গেছে। আমরা বেশি দামে কিনছি, তাই বেশি দামে বিক্রি করছি।’

জানতে চাইলে হিলি স্থলবন্দরের কাঁচা মরিচ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পলাশ বলেন, ‘পূজার কারণে টানা ছয় দিন ধরে বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। তাই চাইলেও আমরা কাঁচা মরিচ আমদানি করতে পারিনি; যার কারণে বাজারে সরবরাহ কমে গেছে। তবে আগামীকাল থেকে বন্দর চালু হবে। তখন আমরা বেশি পরিমাণ কাঁচা মরিচ আমদানি করব। এতে সরবরাহ বাড়বে এবং দামও কমে আসবে।’

