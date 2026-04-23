সিঙ্গাইরে নারীর মরদেহ উদ্ধার, মৃত্যু নিয়ে রহস্য

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে রেহানা (৩২) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলার জয়মণ্টপ ইউনিয়নের পশ্চিম ভাকুম এলাকার একটি বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রেহানা প্রায় পাঁচ বছর জর্ডানে প্রবাস জীবন কাটিয়ে এক বছর আগে দেশে ফিরে আসেন। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে নিজ বাড়িতে একাই বাস করতেন তিনি। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি বাঁশঝাড়ে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। এটি হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, রেহানার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইনটি ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি, যা ঘটনার রহস্য আরও বাড়িয়েছে।

সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজারুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

জামালপুরে ধর্ষণের মামলায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড

জামালপুরে ধর্ষণের মামলায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড

শাজাহানপুরে মাদক কারবারিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

শাজাহানপুরে মাদক কারবারিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণসামগ্রী চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণসামগ্রী চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

করতোয়া নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, হুমকিতে গ্রামবাসী

করতোয়া নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, হুমকিতে গ্রামবাসী