বিমানবন্দরে ৬৫ ভরি স্বর্ণ উদ্ধার, বেবিচক কর্মীসহ গ্রেপ্তার ২

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৭৬১ গ্রাম স্বর্ণালংকারসহ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কর্মীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এপিবিএন থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বেবিচকের বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটর মো. কবির হোসেন (৫৩) ও তাঁর সহযোগী মো. কুদ্দুছ (৪১)।
এপিবিএন জানিয়েছে, বিমানবন্দরের বহির্গমন ১ নম্বর টার্মিনালের ৩ নম্বর গ্লাস ফটকের সামনে কবীর হোসেন গোপনে কুদ্দুছকে একটি হাত ব্যাগ দেওয়ার সময় সেখানকার যাত্রীদের মধ্যে সন্দেহ হয়। সেই সঙ্গে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পরে এপিবিএন গিয়ে তাঁদের টার্মিনালে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা সন্দেহজনক উত্তর দেন। তারপর তাঁদের এপিবিএন অফিসে নিয়ে তল্লাশি করা হলে, তিনটি নীল রঙের ছোট ব্যাগের ভেতর ৪ পিস গোল্ড বার ও ৭৬১ গ্রাম (৬৫.২ ভরি) স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়।
জিজ্ঞাসাবাদে এপিবিএন কর্মকর্তাদের এ দুজন বলেন, উদ্ধার করা স্বর্ণালংকার বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতনামা যাত্রীদের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁরা রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছেন। এ ঘটনায় কবীর ও কুদ্দুছের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আজ শুক্রবার বিমানবন্দর থানায় মামলা হয়েছে।
এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট এপিবিএনের অপারেশনাল কমান্ডার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমরা বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধ ও অন্যান্য অপরাধ দমনে নিয়মিত সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো চোরাচালান রোধে আমাদের আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’
