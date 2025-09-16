আশুলিয়ায় যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঢাকার আশুলিয়ায় গুলিবিদ্ধ এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে পলাশবাড়ী এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তবে লাশের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পুলিশ লাশের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।
পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ ভোর ৫টার দিকে স্থানীয়রা পলাশবাড়ী এলাকায় গুলিবিদ্ধ যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। জীবিত ভেবে লোকজন চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকেরা জানান, লাশটির গলায় গুলির ক্ষত রয়েছে।
আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজগর হোসেন বলেন, এক যুবকের লাশ পাওয়া গেছে। আপাতত তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি মর্গে পাঠানো হবে।
