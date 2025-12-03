বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর রামপুরা এলাকার বনশ্রীতে অছিম পরিবহনের একটি বাসের চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তবে তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে বনশ্রীর আইডিয়াল স্কুলসংলগ্ন বন্দর নার্সারি গ্যাপের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল থেকে স্টাফ কোয়ার্টার যাওয়ার পথে নার্সারি গ্যাপের সামনে এক পথচারী রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় অছিম পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো ব ১১-৮৩৪০) ওই পথচারীকে চাপা দেয়। এতে ওই পথচারী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। বাসের চাপায় তাঁর মাথা থেঁতলে মগজ বেরিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই বাসটি আটক করা হয়। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।
নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সদর দপ্তরের পুলিশ কর্মকর্তা (ট্রাফিক) নুরুস সামাদ বাপ্পি।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীতে ট্রেনে কাটা পড়ে তৌহিদুর রহমান (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরের দিকে নগরীর দৌলতপুর রেলগেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতপুর রেলস্টেশন ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আজাদ রহমান বলেন, ওই যুবক রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
আজাদ রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। পরিচয় জানতে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।
উত্তরা উত্তর ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝামাঝি মেট্রোরেল লাইনের উপরের বৈদ্যুতিক তারের ওপর কাপড় পড়ে প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
আজ বুধবার দুপুর ১২টা ২২ মিনিট থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে কাপড়টি অপসারণের কাজ শুরু করা হয়। পরে ১২টা ৩৭ মিনিটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি) লাইন–৬ এর উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী এই তথ্য জানান।
আহসান উল্লাহ শরিফী জানান, যাত্রীসেবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
এদিকে সাময়িক অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে।
গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ, শিশুসহ ৩০ বাংলাদেশিকে ভোরে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয়। ফেরত আসা ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
জানা যায়, এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। পরে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়ে তাঁরা কলকাতার কারাগারে ছিলেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী ও ৪ শিশু রয়েছে।
পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. আবু দাউদ সানা (৫৩), মোছা. সাজেদা খাতুন (৪৮), সুমন আজাদ (২৫), মো. শহিদুল গাজী (৭৪), মো. নাসির গাজী (২০), শাহাদাত আলী (৬২), মোসাম্মৎ সুফিয়া বিবি (৪৬), আসিক আলী (১৭), মোছা. রেশমা পারভীন (৩৫), মোছা. মরিয়ম খাতুন (১৩), মোছা. জান্নাতি খাতুন (০৬), মো. তহিদুর বিশ্বাস (৩৬), রাহান মোড়ল (২৮), মো. বিল্লাল হোসেন (৪০), মো. মিজান আকন (৪০), মোছা. রহিমা বেগম (২৬), মোছা. ছায়রা বেগম (৩৫), মো. হাসিব হোসেন (১৪), শরিফুল সানা (২২), মো. মইনুর রহমান (১৮), মো. শাকিল আহমেদ (২৩), মোছা. শিউলি বেগম (৩০), মোছা. আফরিন সুলতানা (১২), মোছা. মারিয়া সুলতানা (১), মো. আবির হোসেন (২৫), মোছা. সকিনা বিবি (৩৬), মো. শামীম গাজী (১৫), মো. সালাউদ্দিন গাজী (৮) ও মোছা. রুজিনা আফরিনসহ (২৪) মোট ৩০ জন।
তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘বিএসএফ কোনো বৈঠক ছাড়াই ৩০ বাংলাদেশিকে তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নারী-পুরুষ, শিশুসহ ৩০ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন, তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবি ক্যাম্প ৩০ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কৃষিজমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের অভিযোগে এক ঠিকাদারসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁদেরকে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নওগাঁ এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
জানা যায়, নওগাঁ ইউনিয়নের মাটিয়া মালিপাড়া গ্রামের ফসলি জমিতে মোশারফ হোসেন নামের এক ঠিকাদার অবৈধভাবে পুকুর খনন করছিলেন। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইউএনও নুসরাত জাহান অভিযান চালিয়ে দুই সহযোগীসহ ঠিকাদারকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ডাদেশ দেন।
ঠিকাদার মোশারফ হোসেন তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার টাকা পরিশোধ করায় মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে তাড়াশের ইউএনও নুসরাত জাহান বলেন, কোনোভাবেই অবৈধভাবে পুকুর খনন করতে দেওয়া হবে না। এতে কৃষিজমি কমে যায়, জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এবং জনগণের ভোগান্তি বাড়ে। তাই যেখানে অবৈধ পুকুর খননের তথ্য পাওয়া যাবে, সেখানেই অভিযান চালানো হবে।
