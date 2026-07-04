রাজধানীতে জামায়াত নেতাকে ছুরিকাঘাত

রাজধানীর বংশাল এলাকায় কবির হোসেন (৪৫) নামের এক জামায়াতে ইসলামীর নেতা ছুরিকাহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফুলবাড়িয়া বিআরটিসি কাউন্টারের সামনে এই ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।
কবির হোসেনের দাবি তিনি জামায়াতে ইসলামীর শাহবাগ থানা গুলিস্তান ইউনিটের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। এছাড়া গুলিস্তান ট্রেড সেন্টারে মোবাইল পার্টসের ব্যবসা রয়েছে তাঁর।
কবির হোসেন জানান, পূর্বঘোষিত একটি শান্তি মিছিল চলাকালে বিএনপির সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়। এই ঘটনায় তাঁদের দলের আরও ১০-১২ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, গুলিস্তান এলাকা থেকে ছুরিকাঘাতে আহত এক ব্যক্তি হাসপাতালে এসেছেন। তাঁর পিঠের নিচের অংশে দুটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
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