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চাঁদপুর

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির স্বামী মারা গেছেন

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১০: ৫৪
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির স্বামী মারা গেছেন
ডা. দীপু মনির স্বামী ব্যারিস্টার তৌফিক নেওয়াজ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. দীপু মনির স্বামী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তৌফিক নেওয়াজ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাত ১০টা ২৭ মিনিটে রাজধানীর কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে (সাবেক ইউনাইটেড হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

দীপু মনির বড় ভাই ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. জে আর ওয়াদুদ টিপু তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তৌফিক নেওয়াজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তৌফিক নেওয়াজের জানাজা ও দাফনের স্থান ও সময় বুধবার (১৯ আগস্ট) দুপুরের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান ডা. জে আর ওয়াদুদ টিপু।

তৌফিক নেওয়াজ স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জানা গেছে, ২০১৯ সালে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন তৌফিক নেওয়াজ। গত ২৭ মে হুইলচেয়ারে করে কারাবন্দী স্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে দেখা করাতে স্বজনেরা তাঁকে আদালত প্রাঙ্গণে নিয়ে যান।

তৌফিক নেওয়াজ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিষয়:

চাঁদপুরচিকিৎসামৃত্যুচাঁদপুর সদরআওয়ামী লীগ
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