Ajker Patrika
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কুমিল্লা

রাত ৮টার পর দোকান খোলা রাখায় চৌদ্দগ্রামে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
রাত ৮টার পর দোকান খোলা রাখায় চৌদ্দগ্রামে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
গতকাল রাতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাফকাত আলীর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে রাত ৮টার পর দোকান খোলা রাখায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে তিন ব্যবসায়ীকে মোট ৬০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার রাতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাফকাত আলীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ২০০ টাকা করে মোট ৬০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশের মতো কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামেও রাত ৮টার পর শপিংমল ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের জন্য মঙ্গলবার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন মাইকিং করেন। পরে রাত ৮টার পর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ করার জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ জানান।

এরপরও কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাফকাত আলীর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় তিন ব্যবসায়ীকে ২০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আজ প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হচ্ছে। বুধবার থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামব্যবসায়ীইউএনও
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