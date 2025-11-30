Ajker Patrika

রাজধানীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৬
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ঢালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বিকেল ৫টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সাংবাদিকের নাম জহির ভূঁইয়া (৫৩)। তিনি ভোরের পাতা পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার (ক্রীড়া) ছিলেন।

জহির ভূঁইয়াকে ঢামেকে নিয়ে আসেন তাঁর ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম। তিনি জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিতলা গ্রামে। বর্তমানে সবুজবাগের বাসাবো এলাকায় থাকেন তাঁরা। তাঁর বাবা ভোরের পাতা পত্রিকার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক। দুপুরে বাসা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে কারওয়ান বাজারের অফিসে যাচ্ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর ফোনে তাঁদের দুর্ঘটনার খবর দেয় পথচারীরা। তারাই তাঁর বাবাকে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

রাকিব আরও জানান, খবর পেয়ে মুগদা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর বাবাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান তিনি। সেখান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান।

রাকিব বলেন, তাঁর বাবা খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্রিজের ঢালে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, এটুকুই শুনেছেন। এর বেশি কিছু তিনি জানেন না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

