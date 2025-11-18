Ajker Patrika

পুরান ঢাকায় জজ আদালতের পিপি অফিসের সামনে বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অফিসের সামনে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

পুরান ঢাকার আদালতপাড়ায় রেবতী ম্যানশনের সামনে আজ মঙ্গলবার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে এ বিস্ফোরণ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রেবতী ম্যানশনের পাশে নির্মাণাধীন একটি ভবনের পাঁচ বা ছয়তলা থেকে ককটেলের মতো কিছু একটা ছোড়া হয়। বিস্ফোরণের শব্দে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, ‘আমি কার্যালয়ে ছিলাম। হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাই। মনে হয়, পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। এ বিষয়ে তারা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’

এ ঘটনায় আদালতপাড়ায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিলও করেছেন আইনজীবীরা।

তবে বিস্ফোরণ ককটেলের কারণে হয়নি বলে দাবি করেছেন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।

তিনি বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে পটকা ফাটানো হয়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা বিভাগজজঢাকাআদালতবিস্ফোরণপুরান ঢাকা
