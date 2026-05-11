সাবেক এসপি ইমন জামিনে কারামুক্ত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকার নিউমার্কেট থানার ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) তানভীর সালেহীন ইমন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।
সোমবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে তাঁকে কারামুক্তি দেওয়া হয়।
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাইসিকিউরিটি কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আদালতের জামিন আদেশ ও সংশ্লিষ্ট সব কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
কারা সূত্রে জানা গেছে, তানভীর সালেহীন ইমন কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার আয়লা গ্রামের মো. ইকবাল হোসেনের ছেলে। তাঁর হাজতি নম্বর ১৬৫০/২৫। তিনি প্রথমে ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান এবং পরে ২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কাশিমপুর কেন্দ্রীয় হাইসিকিউরিটি কারাগারে আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা মামলা নম্বর ৪(০৮)২০২৪-এ দণ্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ ধারাসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৬ ধারায় অভিযোগ রয়েছে।
হাইকোর্টের ফৌজদারি বিবিধ মামলার জামিন আদেশ, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকার স্মারক নম্বর ৩২৬০, তারিখ ১০ মে ২০২৬ এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জের স্মারক নম্বর ৫৪৫৪, তারিখ ১০ মে ২০২৬ অনুযায়ী তাঁকে জামিন প্রদান করা হয়।
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে স্কুলড্রেস পরে মসজিদের সামনে টিকটকের ভিডিও তৈরি করার অভিযোগে এক ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হয়েছে। টিসি পাওয়া ওই ছাত্রী দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শাখার জেনারেল ইলেকট্রনিকস ট্রেডে নবম শ্রেণিতে পড়ত।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান খান ফারুক (৫০) বাসচাপায় নিহত হয়েছেন। সোমবার (১১ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাহুবলের মোহনা কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় মোটরসাকেলযোগে মিরপুরের বাসায় ফেরার পথে হানিফ পরিবহনের একটি যাত১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বসতঘর থেকে পাপ্পু হাওলাদার (৪০) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১১ মে) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম শিয়ালদি গ্রামের মোল্লাবাড়ি জামে মসজিদসংলগ্ন নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে দুই মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত চারজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার (১১ মে) দুপুরের দিকে পরীক্ষা শেষে আখাউড়া নাছরীন নবী পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় দাখিল পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে আখাউড়া থানায় একটি অভিযোগ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে