জামালপুরে স্কুলড্রেসে মসজিদের সামনে টিকটকের ভিডিও, ছাত্রীকে ছাড়পত্র

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
স্কুলড্রেসে মসজিদের সামনে ছাত্রীর টিকটক। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে স্কুলড্রেস পরে মসজিদের সামনে টিকটকের ভিডিও তৈরি করার অভিযোগে এক ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হয়েছে।

টিসি পাওয়া ওই ছাত্রী দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শাখার জেনারেল ইলেকট্রনিকস ট্রেডে নবম শ্রেণিতে পড়ত।

সোমবার (১১ মে) দুপুরে দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মশিহুর রহমানের স্বাক্ষরিত এক নোটিশে ওই ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

ছাড়পত্রে উল্লেখ করা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার কিছু টিকটক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় দেওয়ানগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে; যা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার পরিপন্থী। বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষা এবং ভবিষ্যতে অন্য শিক্ষার্থীরা যেন এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়াতে সাহস না পায়, সে কারণে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, কিছুদিন আগে ওই শিক্ষার্থী স্কুলড্রেস পরা অবস্থায় একটি মসজিদের প্রাঙ্গণে টিকটক ভিডিও তৈরি করে। ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মশিহুর রহমান বলেন, ‘টিকটক ভিডিও করে ফেসবুকে পোস্ট করায় এক ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও সুনাম রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে নিজেদের পরিচালনা করুক। ভবিষ্যতে যেন অন্য শিক্ষার্থীরা এমন কাজ না করে, সে জন্য এটি একটি বার্তা।’

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন বলেন, ‘বিষয়টি আমাকে জানানো হয়নি। তবে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে।’

