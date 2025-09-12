মিরপুর, রমনা ও গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর তিন জায়গায় ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৮ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার সকাল থেকে মিরপুর, রমনা ও গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া নেতা-কর্মী সবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে।
মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ জানিয়েছে, আজ দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিরপুরের পাইকপাড়া ডি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন এবং নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩০-৪০ জন পালিয়ে গেলেও ৬ জনকে আটক করা সম্ভব হয়।
তাঁরা হলেন পাবনা জেলার সুজানগর পৌর যুবলীগের সভাপতি ও উপজেলা ছাত্রলীগের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জুয়েল রানা (৩৫), চট্টগ্রাম মহানগরের এজিএস ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রলীগের কর্মী আল নোমান সাইফ (২৯), চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের কর্মী মো. জুলহাস (২৬), ছাত্রলীগের কর্মী ইমন হোসেন খান মানিক (২৫), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. সাগর হোসেন (২৭) ও মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।
রমনা ও গুলশান থানা-পুলিশও পৃথক অভিযানে আরও ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হলেন মো. মাইন উদ্দীন (৩৬), বিল্লাল হোসেন (৩৮), মো. রাব্বি (২১), মো. সোহেল হাসান রাফি (২১), আরিফ (২৩), নাদিম (১৯), মো. শুক্কুর হাওলাদার (২৫), শিহাব মুন্সি (২৫), মো. জুয়েল (৩০), সাদ্দাম মোল্লা (২৭), মো. রানা (১৯) ও মো. নাজমুল (১৯)।
ডিএমপির রমনা ও গুলশান থানা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট ও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন।
এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর তেজগাঁও নাবিস্কো এলাকায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ব্যানার নিয়ে নেতা-কর্মীদের ঝটিকা মিছিল করতে দেখা যায়।
তারও আগে গত ৩১ আগস্ট ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোড থেকে শংকর মোড় পর্যন্ত এবং এর আগে গুলিস্তানের বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।
