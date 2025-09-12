Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মিরপুর, রমনা ও গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪৫
মিরপুর, রমনা ও গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১৮

রাজধানীর তিন জায়গায় ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৮ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল থেকে মিরপুর, রমনা ও গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া নেতা-কর্মী সবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে।

মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ জানিয়েছে, আজ দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিরপুরের পাইকপাড়া ডি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন এবং নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩০-৪০ জন পালিয়ে গেলেও ৬ জনকে আটক করা সম্ভব হয়।

তাঁরা হলেন পাবনা জেলার সুজানগর পৌর যুবলীগের সভাপতি ও উপজেলা ছাত্রলীগের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জুয়েল রানা (৩৫), চট্টগ্রাম মহানগরের এজিএস ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রলীগের কর্মী আল নোমান সাইফ (২৯), চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের কর্মী মো. জুলহাস (২৬), ছাত্রলীগের কর্মী ইমন হোসেন খান মানিক (২৫), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. সাগর হোসেন (২৭) ও মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।

রমনা ও গুলশান থানা-পুলিশও পৃথক অভিযানে আরও ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হলেন মো. মাইন উদ্দীন (৩৬), বিল্লাল হোসেন (৩৮), মো. রাব্বি (২১), মো. সোহেল হাসান রাফি (২১), আরিফ (২৩), নাদিম (১৯), মো. শুক্কুর হাওলাদার (২৫), শিহাব মুন্সি (২৫), মো. জুয়েল (৩০), সাদ্দাম মোল্লা (২৭), মো. রানা (১৯) ও মো. নাজমুল (১৯)।

ডিএমপির রমনা ও গুলশান থানা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট ও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন।

এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর তেজগাঁও নাবিস্কো এলাকায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ব্যানার নিয়ে নেতা-কর্মীদের ঝটিকা মিছিল করতে দেখা যায়।

তারও আগে গত ৩১ আগস্ট ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোড থেকে শংকর মোড় পর্যন্ত এবং এর আগে গুলিস্তানের বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাআওয়ামী লীগমিছিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

তিন ভোটে দায়িত্ব পালনকারীদের ‘যথাসম্ভব’ দূরে রাখতে হবে

৪ বিষয়ে সুরাহা চেয়ে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অভিযোগ দিলেন ৯ পোলিং এজেন্ট

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতার

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতার

মিরপুর, রমনা ও গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১৮

মিরপুর, রমনা ও গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১৮

লিবিয়ায় মৃত্যু: প্রায় ৩ মাস পর সিরাজগঞ্জে এল প্রবাসীর লাশ

লিবিয়ায় মৃত্যু: প্রায় ৩ মাস পর সিরাজগঞ্জে এল প্রবাসীর লাশ

ভিসির আশ্বাসে ৫২ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙলেন চবির ৯ শিক্ষার্থী

ভিসির আশ্বাসে ৫২ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙলেন চবির ৯ শিক্ষার্থী