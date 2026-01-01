Ajker Patrika

চাঁদা চাইতে গিয়ে পিটুনির শিকার বিএনপির কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পিটুনির শিকার আতাবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
পিটুনির শিকার আতাবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে রাস্তার কাজের সাইটে চাঁদা চাইতে গিয়ে পিটুনির শিকার হয়েছেন এক বিএনপির কর্মী। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা কলেজ মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পিটুনির শিকার বিএনপির কর্মীর নাম আতাবুর রহমান। বাড়ি নওহাটা পৌরসভার বাঘাটা মহল্লায়। তিনি নওহাটা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র শেখ মকবুল হোসেনের অনুসারী।

আতাবুর রহমান বিকেলে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। কথা বলতে তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে বন্ধ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নওহাটা কলেজ মোড় এলাকায় একটি রাস্তার কাজ চলছে। মূল ঠিকাদারের কাছ থেকে সেখানে মাটি কাটার কাজ পেয়েছেন স্থানীয় যুবদল কর্মী আজাদ আলী। আজাদের অভিযোগ, কাজ শুরুর পরই আতাবুর রহমান তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিলেন।

আজাদ বলেন, ‘আজই কাজ শুরু করেছি। তারপরই আতাবুর এসে বলেন, কাজ করলে তাঁকে টাকা দিতে হবে। তা না হলে ভেকু গাড়ি ভেঙে দেবেন। আমি বলি, “আমিও বিএনপি, আপনিও বিএনপি। কিসের টাকা?” এ কথার পর তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। তিনি চাঁদা চাইতে এসেছেন দেখে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ লোকজনই তাঁকে মেরেছেন।’

আজাদ জানান, ঘটনার পর তিনি ও তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার বিপ্লব হোসেন পবা থানায় যান। এটি দেখে আতাবুর তাঁর লোকজন নিয়ে এসে থানার সামনেই তাঁদের মারধর করেন। সন্ধ্যায় তাঁরা থানাতেই ছিলেন। পুলিশ উভয় পক্ষকে মীমাংসা করে নিতে বলছে বলে তিনি জানান।

জানতে চাইলে নওহাটা পৌর বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আজাদ যুবদলের কর্মী, আতাবুরও বিএনপির কর্মী। তার কাছে চাঁদা চাইতে যাওয়ার তো মানে হয় না। ৫ আগস্টের পর সে মানুষকে যে অত্যাচার করেছে! যাকে-তাকে বলে, তুই আওয়ামী লীগ। যা হোক, এসব কথা বলতে চাই না। যারা আতাবুরকে শেল্টার দেয়, তারা ভাগ খেয়ে বসে থাকে।’

পবা থানার ওসি আব্দুল মতিন বলেন, ‘মারামারির ঘটনা ঘটেছে। কী নিয়ে ঘটনা তা অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না। অভিযোগ করা হলে তদন্ত করে দেখা হবে।’

বিষয়:

বিএনপিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরকর্মীচাঁদাবাজি
