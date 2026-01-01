Ajker Patrika

বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় ২৬ জন আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ২৬ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডিসি ইবনে মিজান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিক্ষোভকারীরা হঠাৎ হামলা চালিয়ে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে এখন পর্যন্ত ২৬ জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বিকেল ৪টার দিকে বিটিআরসি ভবনে ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যকরের ‘প্রতিবাদে’ তাঁরা এ হামলা করেন। হামলায় বিটিআরসি ভবনের কয়েকটি তলার দেয়ালের কাচ ভেঙে গেছে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এনইআইআর নীতিমালায় সংশোধনের দাবিতে গত ৭ ডিসেম্বরেও বিটিআরসির সামনে অবরোধ করেছিলেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। তখন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

বিষয়:

আটকডিএমপিভাঙচুরঢাকাবিটিআরসিহামলা
