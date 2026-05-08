Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে হাসপাতালের কর্মচারী আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মহাখালী এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে রফিকুল ইসলাম (৪০) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তিনি মিরপুর-১৪ এলাকার ঢাকা ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক (আউটসোর্সিং) কর্মচারী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে মহাখালী পুরাতন কাঁচাবাজারের সামনে এই ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) ভর্তি করা হয়েছে।

রফিকুলের বোন রাশেদা বেগম জানান, তাঁর ভাই মহাখালীর আইপিএইচ কোয়ার্টার এলাকায় থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মহাখালী পুরাতন কাঁচাবাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় পাঁচ-ছয়জন মোটরসাইকেলে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে একটি গুলি রফিকুলের বাঁ ঊরুতে লাগে।

রাশেদা বেগম আরও বলেন, খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত রফিকুলকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কী কারণে তাঁর ভাইকে গুলি করা হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে রাতে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর বাঁ ঊরুতে গুলি লেগেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে স্বজনেরা তাঁকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

