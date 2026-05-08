রাণীনগরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

নওগাঁর রাণীনগরে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ আব্দুর রাজ্জাক (৪০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া শিশুটিকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শিশুটির বাবা বাদী হয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে। আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার ধোপাপাড়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে।
দায়ের করা মামলার বরাত দিয়ে রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকারিয়া মণ্ডল বলেন, ২ মে দুপুরে ওই শিশু স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে টিফিনের বিরতিতে বাড়িতে খাবার খেতে যায়। খাবার খেয়ে স্কুলে ফেরার পথে আব্দুর রাজ্জাক কৌশলে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানালে তাঁরা তাকে নওগাঁ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর গতকাল রাতে শিশুর পরিবারের লোকজন থানায় এসে আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। রাতেই আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গ্রেপ্তার রাজ্জাককে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া শিশুর শারীরিক পরীক্ষার জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার অংশ নিয়ে ‘মোকামতলা উপজেলা’ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)। বহুদিনের প্রত্যাশিত এই ঘোষণায় মোকামতলা অঞ্চলে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে।৩৮ মিনিট আগে
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে সেলিম ফকির (৩৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের ছাতুয়া মাতালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম ফকির কাহালু উপজেলার কালাই ইউনিয়নের পীলকুঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।৪১ মিনিট আগে
রায়েরবাজার থানার প্রস্তাব বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। এ ছাড়া মোহাম্মদপুর, আদাবর ও হাজারীবাগের অংশ নিয়ে একটি; ভাটারা, বাড্ডা ও খিলক্ষেত এলাকার অংশ নিয়ে ‘বসুন্ধরা থানা’ এবং খিলগাঁও এলাকায় আরও একটি নতুন থানার প্রস্তাবনা রয়েছে...৪৪ মিনিট আগে
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার রানাপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘উই ক্যান চেঞ্জ’-এর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (৮ মে) দিনব্যাপী আয়োজিত এই ক্যাম্পে চার শতাধিক রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে