কামরাঙ্গীরচর থেকে নিখোঁজ পাটগ্রামের কিশোর লিমন, ২০ দিনেও মেলেনি সন্ধান

বিশ দিন পেরিয়ে গেলেও ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া লালমনিরহাটের পাটগ্রামের কিশোর লিমনের (১৩) এখনো কোনো সন্ধান মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিখোঁজ লিমন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার জগতবেড় ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা খলিল উদ্দিনের ছেলে।
পরিবারের ভাষ্য, কোরবানির ঈদের ছুটি শেষে গত ১৩ জুন বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় নানার বাসায় আসে লিমন। পরদিন ১৪ জুন সকাল ৭টার দিকে বাসা থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেনি লিমন। তাকে হারিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার।
লিমনের নানা খতিবুর রহমান বলেন, লিমন প্রায় ছয় মাস ধরে ঢাকার সানরাইজ এলাকার একটি থ্রি-পিস কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করত। ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর আবার ঢাকায় ফিরে এলেও আগের কর্মস্থলে যোগ না দিয়ে বাসায় অবস্থান করছিল।
খতিবুর রহমান বলেন, এখানে নতুন এক কারখানায় তাকে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন কারখানার পরিবেশ ভালো না লাগায় লিমন সেখান থেকে চলে আসে। পরদিন সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই সে নিখোঁজ।
লিমনের মামা দিপু ইসলাম বলেন, নিখোঁজের ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত লিমনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এতে পরিবারটি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় রয়েছে।
ছেলে হারানোর ঘটনায় লিমনের বাবা খলিল উদ্দিন কামরাঙ্গীরচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বলেন, নিখোঁজ কিশোর লিমনের সন্ধানে পুলিশ কাজ করছে এবং তাকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
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