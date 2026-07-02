Ajker Patrika
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রাজধানীতে পৃথক স্থানে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই কর্মচারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫০
রাজধানীতে পৃথক স্থানে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই কর্মচারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীতে পৃথক স্থানে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার চকবাজারে গতকাল বুধবার রাতে ও ভাটারা এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন ভাটারা এলাকার ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি আব্দুল বারী (২৪) ও চকবাজারের কামালবাগ এলাকার পলিথিন কারখানার শ্রমিক সাইফুল হাওলাদার (৩২)।

পুলিশ, স্থানীয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল সূত্র বলেছে, আজ বিকেল ৪টার দিকে ভাটারার একটি বাসায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হন আব্দুল বারী। সহকর্মীরা তাঁকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে গতকাল রাত ১২টার দিকে চকবাজার কামালবাগ এলাকায় কারখানার মেশিনে বিদ্যুতায়িত হন সাইফুল হাওলাদার। সহকর্মীরা তাঁকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাত ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত সাইফুলের সহকর্মী খোকন মিয়া বলেন, সাইফুলের বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে। তাঁর বাবার নাম সুলতান হাওলাদার। চকবাজারের কামালবাগ পলিথিন কারখানায় থাকতেন সাইফুল। ওই কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। গতকাল রাতে কারখানায় মেশিনের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হলে তাঁকে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান।

মৃত আব্দুল বারীর সহকর্মী আবু রাসেল বলেন, আব্দুল বারীর বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার জুরবাড়িয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম জাকির হোসেন। তিনি ভাটারা এলাকায় একটি দোকানে মিস্ত্রির কাজ করতেন। আজ বিকেলে ভাটারার ঢালিবাড়ী কাঁচাবাজারের সামনে একটি ভবনে গ্রিলের ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হন তিনি। দ্রুত ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, ভাটারা থানার মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। চকবাজারের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

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