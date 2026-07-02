Ajker Patrika
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বরিশাল

ভোলায় টিসিবির পণ্য খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগ, দোকানি আটক

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় টিসিবির পণ্য খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগ, দোকানি আটক
বোরহানউদ্দিনে ডাল জব্দ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য খোলা বাজারে অবৈধভাবে বিক্রি ও মজুত রাখার অভিযোগে এক মুদিদোকানিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় ১৩ বস্তা মসুর ডাল জব্দ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেলে বোরহানউদ্দিন পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বাজারে ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুদিদোকানি জসিমের দোকান থেকে ১৩ বস্তা মসুর ডাল জব্দ করা হয়। এ সময় জসিমকে আটক করা হয়।

আটক মুদিদোকানি জসিম সাংবাদিকদের জানান, কাচিয়া চৌমুহনী বাজারের টিসিবি ডিলার জুয়েলের কাছ থেকে তিনি ১৩ বস্তা মসুর ডাল কিনে এনেছেন।

বোরহানউদ্দিন উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রণজিৎ চন্দ্র দাস এই অভিযান পরিচালনা করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রণজিৎ চন্দ্র দাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ বিকেল ৪টার দিকে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বাজারে ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় একটি মুদিদোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় টিসিবির পণ্য অবৈধভাবে খোলা বাজারে বিক্রির অভিযোগে টিসিবির ১৩ বস্তা মসুর ডাল জব্দ করা হয়েছে এবং মুদিদোকানি জসিমকে আটক করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার আরও বলেন, ‘টিসিবির ডিলারের সন্ধান চলছে। ডিলার এলে আমরা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

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