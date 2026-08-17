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যৌতুকের জন্য শরীরে গরম পানি ঢেলে স্ত্রীকে হত্যা: ২০ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২৬
যৌতুকের জন্য শরীরে গরম পানি ঢেলে স্ত্রীকে হত্যা: ২০ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে যৌতুক না পেয়ে শরীরে গরম পানি ঢেলে স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন স্বামী। ২০ বছর পর সেই হত্যার দায়ে স্বামী মো. সানাউল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি স্বামী সানাউল্লাহকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

এ মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৯ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। যাঁদের খালাস দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন আলী হোসেন, মিন্টু মিয়া, নুর ইসলাম, শহিদুল্লাহ, মো. কালু, শহিদুল, বেগম, রেনু বেগম ও আ. খালেক।

ট্রাইব্যুনালের পিপি এরশাদ আলম জর্জ এ তথ্য জানান। তিনি আরও জানান, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সানাউল্লাহকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে সাজা পরোয়ানাসহ তাঁকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ২০০৫ সালের ২৮ নভেম্বর সানাউল্লাহর সঙ্গে রুবিনা আক্তার পিংকির বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আসামি সানাউল্লাহ যৌতুকের দাবিতে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। একপর্যায়ে যৌতুক না পেয়ে ২০০৬ সালের ২ মে গরম পানি দিয়ে তাঁকে দগ্ধ করেন। পিংকির চিৎকারে আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় পিংকির বাবা কামরাঙ্গীরচর থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্ত শেষে ২০০৬ সালের ২০ অক্টোবর কামরাঙ্গীরচর থানার উপপরিদর্শক মো. গোলাম মোস্তফা সানাউল্লাহকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন এবং অপর আসামিদের অব্যাহতির সুপারিশ করেন। মামলার বাদী এতে নারাজি দাখিল করেন। পরে সব আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়ে বিচার শুরু হয়। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ৯ জনের সাক্ষ্য নেন।

বিষয়:

নির্যাতনহত্যারাজধানীকামরাঙ্গীরচরস্ত্রীমৃত্যুদণ্ডযৌতুক
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