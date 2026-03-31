রিকশার ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে কিশোরী, পিষে দিয়ে গেল ট্রাক

রাজধানীর গাবতলী বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে আরেক অটোরিকশা আরোহী এক কিশোরী (১৪)। এ সময় ট্রাকচাপা দিলে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসরাত জাহান মোহাম্মাদপুরে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। তাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার খেজুরিয়া গ্রামে।
হাসপাতালে নুসরাত জাহানের বাবা মো. সোহাগ মিয়া জানান, তাঁদের বাসা মোহাম্মদপুর ফিউচার হাউজিংয়ের ২ নম্বর রোডে। গাবতলী আত্মীয়ের বাসা থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় সপরিবারে মোহাম্মদপুরের বাসায় ফিরছিলেন। গাবতলী বেড়িবাঁধে তাঁদের রিকশাটিকে অপর একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে নুসরাত রিকশা থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তখনই দ্রুতগতির একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে নুসরাত।
মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি দারুসসালাম থানায় অবহিত করা হয়েছে।
