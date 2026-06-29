Ajker Patrika
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হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক এমপি নবী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক এমপি নবী
আজ আদালতে নেওয়া হয় সাবেক এমপি নবীকে। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার আদাবরে পোশাক শ্রমিক রুবেল হত্যা মামলায় ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি নবী নেওয়াজকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

নবী নেওয়াজকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয় এর আগে। ডিবি পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ টিপু সুলতান তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।

আসামি পক্ষে আইনজীবী সামসুর রহমান বাদল শুনানি করেন। তিনি আদালতকে বলেন, ইতিপূর্বে যে মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই মামলায় তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। এখন হয়রানি করার জন্য ঢাকার এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়েছে। এই মামলার এজাহারে তাঁর নাম নেই। তিনি শারীরিকভাবেও অসুস্থ।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ শিক্ষার্থী ও সারধারণ মানুষ বেলা ১১টার দিকে আদাবরের রিং রোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এ সময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎস্যজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। এতে রুবেল গুলিবিদ্ধ হয়। নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় গত বছরের ২২ আগস্ট রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম আদাবর থানায় মামলা দায়ের করেন।

বিষয়:

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