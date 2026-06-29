Ajker Patrika
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ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের প্রতিবাদে মানববন্ধন, দায়ীদের দ্রুত বিচারের দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি: 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের প্রতিবাদে মানববন্ধন, দায়ীদের দ্রুত বিচারের দাবি
চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন শ্যামল চন্দ্র দাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপে আয়কর আইনজীবী শ্যামল চন্দ্র দাসের এক চোখের দৃষ্টি হারানোর প্রতিবাদে এবং জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আয়কর আইনজীবী সমিতির আয়োজনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এই কর্মসূচি হয়।

মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, রেলওয়ে পুলিশ, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও আইনজীবীরা অংশ নেন।

জেলা আয়কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মানসুরুল হক মনার সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান শাহিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি তাজুল ইসলাম, জেলা আয়কর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রিপন কুমার সূত্রধর এবং নদী ও প্রকৃতি সুরক্ষা কমিটি তরীর আহ্বায়ক মো. শামীম আহমেদ।

বক্তারা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রেলপথে বিভিন্ন সময় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে। এতে অনেকে আহত ও অঙ্গহানির শিকার হচ্ছেন। নিরাপদ ট্রেনযাত্রা এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

কর্মসূচি থেকে চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর বিচারের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে চোখ হারানো আইনজীবী শ্যামল চন্দ্র দাসের পাশে দাঁড়াতে রেলওয়ে পুলিশ ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ বন্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়।

আয়কর আইনজীবী শ্যামল চন্দ্র দাস গত ২২ জুন ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফেরার পথে চলন্ত ট্রেনে দুর্বৃত্তদের ছোড়া পাথরে চোখে আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নেওয়া হলেও তার চোখটি রক্ষা করা যায়নি।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ারেলওয়েপুলিশআশুগঞ্জআইনজীবীআয়করশ্যামলীমানববন্ধন
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