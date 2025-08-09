Ajker Patrika
সিরাজদিখানে বিষপানে দম্পতির মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মৃতদের বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয়দের ভীড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বিষপানের পাঁচ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। তাদের নাম, দেলোয়ার হোসেন (২৫) ও রাখি আক্তার (১৮)। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর নিউ লাইফ ও ম্যাক্সএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।

দেলোয়ার চরকুন্দলিয়া গ্রামের মো. বারেক মিয়ার ছেলে এবং রাখি একই গ্রামের মো. রশিদের মেয়ে। ছয় বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। তাদের দুই ছেলে সন্তান রয়েছে। যাদের বয়স ২ বছরের নিচে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় পারিবারিক কলহের জেরে রাখি আক্তার বিষপান করেন। পরে একই বোতলের অবশিষ্ট বিষ স্বামী দেলোয়ার পান করেন। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে প্রথমে রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে স্ত্রীকে নিউ লাইফ এবং স্বামীকে ম্যাক্সএইড হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

দেলোয়ারের বাবা মো. বারেক মিয়া বলেন, ‘সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ দেখি আমার ছেলের বউ বমি করছে। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। আমার ছেলে খবর পায় তার স্ত্রী বিষপান করেছে, ছেলে বাসায় গিয়ে বোতলের অবশিষ্ট বিষ পান করে। কী কারণে তারা এমন করল, বলতে পারছি না। তবে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বা পারিবারিক ফেসাদ ছিল। তারা মারা গিয়ে আমার দুই নাতিকে এতিম করে গেল।’

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে পারিবারিক মনোমালিন্যের জেরেই বিষপান করে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হবে।’

মুন্সিগঞ্জমৃত্যুঢাকা বিভাগসিরাজদিখানবিষপানজেলার খবর
