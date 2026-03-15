১৫ দিনে রাজধানীতে ডিবির অভিযানে গ্রেপ্তার ১২৬

রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গত ১৫ দিনে ব্লক রেইড অভিযান চালিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসব অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা, ইয়াবাসহ মাদক সেবনের বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারদের আদালতে উপস্থাপন করলে সংক্ষিপ্ত বিচারে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
আজ রোববার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, রাজধানীর পল্লবী, যাত্রাবাড়ী, পল্টন, শাহআলী, মতিঝিল, শাহবাগ, সবুজবাগ, দক্ষিণখান, শাহজাহানপুর, চকবাজার ও মিরপুর থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ডিবির বিভিন্ন বিভাগের পৃথক অভিযানে ২ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে ২ মার্চ পল্লবী থানার মিল্লাত ক্যাম্প এলাকা থেকে ২২ জন এবং ৫ মার্চ যাত্রাবাড়ীর ধলপুর সিটি পরী বস্তি এলাকা থেকে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
৮ মার্চ পল্টন থানার জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামের ৩ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
৯ মার্চ শাহআলী থানার হযরত শাহ আলী মাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪২ জনকে ও একই দিন মতিঝিল থানার দৈনিক বাংলা মোড়ের কাছে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
১০ মার্চ শাহবাগ থানার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা থেকে আটজন এবং সবুজবাগ থানার বাসাবো এলাকায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
১১ মার্চ দক্ষিণখান থানার হাজিক্যাম্প এলাকায় পাঁচজন, শাহজাহানপুর থানার খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে একজন এবং চকবাজার থানার বকশিবাজার এলাকায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা থেকে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ ছাড়া ১২ মার্চ কারওয়ান বাজার এলাকায় ব্লক রেইড চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন জাতীয় স্টেডিয়ামের সামনের এলাকা থেকে একজন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা থেকে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন।
