নান্দাইলে ভিজিএফের ২ হাজার কেজি চাল জব্দ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিংয়ের (ভিজিএফ) দুই হাজার কেজি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ রোববার উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়নের পাশে খামারগাঁও বাজার থেকে এ চাল জব্দ করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মো. সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ ঘটনাস্থল থেকে চাল জব্দ করে থানায় নিয়ে আসেন।
জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে আজ উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়ন পরিষদে অসহায়, দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে একটি চক্র স্থানীয় খামারগাঁও বাজারে বকুল মিয়া ও মতি মিয়ার দোকানে অবৈধভাবে চাল মজুত করে।
বিষয়টি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ খবর পান। পরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি ৩৪টি বস্তা থেকে ২ হাজার কেজি চাল উদ্ধার করেন। চালগুলো সরকারি সিলমোহর করা বস্তা থেকে খুলে সাধারণ বস্তায় রাখা ছিল। এ ঘটনায় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, চাল মজুতের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ২ হাজার কেজি চাল জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা করা হবে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, রোববার (১৫ মার্চ) বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে পুলিশের একটি টহল টিম গাড়ি নিয়ে বাবুরহাট এলাকায় দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিল। গাড়িটি পুলিশ লাইনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন ধরে যায়।২৮ মিনিট আগে
সিলেটের আবহাওয়া কার্যালয় জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সকাল ৬টা থেকে আজ রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭১ দশমিক ৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেটে। আর আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ১২ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আজ সিলেটের আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন দেখা গেছে। বৃষ্টির ভাব থাকলেও আর বৃষ্টি হয়নি।৩৬ মিনিট আগে
উলিপুরে হামলা মামলার আসামি ধরতে যাওয়া পুলিশকে অবরুদ্ধ করে মব সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রোববার উপজেলার গোড়াই রঘুরায় ঝাকুয়াপাড়া এলাকায়।৪১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে যুবক তোফাজ্জল হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদ কামাল অনিক আদালতে আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিয়েও হাজির হননি। আজ রোববার (১৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে আবেদনের শুনানিকালে তিনি...১ ঘণ্টা আগে