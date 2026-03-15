Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নান্দাইলে ভিজিএফের ২ হাজার কেজি চাল জব্দ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইলে ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিংয়ের (ভিজিএফ) দুই হাজার কেজি চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ রোববার উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়নের পাশে খামারগাঁও বাজার থেকে এ চাল জব্দ করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মো. সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ ঘটনাস্থল থেকে চাল জব্দ করে থানায় নিয়ে আসেন।

জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে আজ উপজেলার চন্ডীপাশা ইউনিয়ন পরিষদে অসহায়, দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে একটি চক্র স্থানীয় খামারগাঁও বাজারে বকুল মিয়া ও মতি মিয়ার দোকানে অবৈধভাবে চাল মজুত করে।

বিষয়টি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদ খবর পান। পরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি ৩৪টি বস্তা থেকে ২ হাজার কেজি চাল উদ্ধার করেন। চালগুলো সরকারি সিলমোহর করা বস্তা থেকে খুলে সাধারণ বস্তায় রাখা ছিল। এ ঘটনায় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্‌ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, চাল মজুতের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ২ হাজার কেজি চাল জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা করা হবে।

