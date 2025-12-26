Ajker Patrika

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগ অবরোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৯
হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানী শাহবাগ অবরোধ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানী শাহবাগ অবরোধ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। এতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছেন।

আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থী-জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন।

এর আগে শুক্রবার সকালে ইনকিলাব মঞ্চের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা ও খুনিদের বিচারের দাবিতে বাদ জুমা দেশব্যাপী দোয়া-মোনাজাত ও বিক্ষোভ মিছিলের আহ্বান জানানো হয়।

হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানী শাহবাগ অবরোধ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানী শাহবাগ অবরোধ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুপুরের দিকে শাহবাগে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। অবরোধকারীরা হাদির হত্যার বিচার দাবিতে নানা স্লোগান দেন।

শরিফ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি প্রচার চালাচ্ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে মোটরসাইকেল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাঁকে মাথায় গুলি করার পর আততায়ীরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই ( রাঙামাটি)
কাপ্তাইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কাপ্তাইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুর থেকে রাঙামাটির কাপ্তাই শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালিতে বেড়াতে এসেছেন ব্যবসায়ী কাউছার এবং তাঁর বোন সাদিয়া আফরিন মুন্নি। তাঁরা  বলেন, ‘গতকাল বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যরা মিলে রাঙামাটিতে বেড়াতে এসেছি। আজ শুক্রবার কাপ্তাইয়ের নিসর্গ রিভার ভ্যালি অ্যান্ড পড হাউস দেখতে এলাম। সত্যিই এটা খুব সুন্দর। থাইল্যান্ডের আদলে গড়ে তোলা এই পড হাউসগুলো থেকে কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য দেখতে অপরূপ লাগছে।’ এ সময় কথা হয় তাঁদের সফরসঙ্গী সেলিনা খাতুন ও মো. জসিমের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, ‘কাপ্তাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কাপ্তাইয়ের পাহাড়, কাপ্তাই লেক এবং কর্ণফুলী নদীর সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ।’

বড়দিনের ছুটির সঙ্গে শুক্র ও শনিবার মিলে তিন দিনের ছুটি পেয়ে অনেকে কাপ্তাইয়ে বেড়াতে এসেছেন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাপ্তাই শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালি, শিলছড়ি ফ্লোটিং প্যারাডাইস,  চন্দ্রলোক ক্যাম্পিং সাইট অ্যান্ড রিসোর্ট ও বনশ্রী পর্যটন কেন্দ্র, ওয়াগ্গাছড়া প্যানোরোমা জুম রেস্তোরাঁ, নৌবাহিনী পরিচালিত  লেক প্যারাডাইস, সেনাবাহিনী পরিচালিত লেকশোর পিকনিক স্পটসহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ছে। কোথাও কোনো রিসোর্ট খালি নেই। কেউ বোট নিয়ে লেকে ভ্রমণ করছেন। কেউ লেক পাহাড়ের ছবি তুলছেন।

টানা তিন দিনের ছুটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্রগুলো মাসখানেক আগেই অগ্রিম বুকিং হয়েছে বলে জানান শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালি অ্যান্ড পড হাউসের ম্যানেজার মিনহাজ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘কর্ণফুলী নদীর তীরে নির্মিত নিসর্গ রিভার ভ্যালির পড হাউস দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন পর্যটকেরা। আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সবগুলো কটেজ বুকিং আছে।’

কাপ্তাই শিলছড়ি ফ্লোটিং প্যারাডাইসের প্রতিষ্ঠাতা হাজি মোহাম্মদ মইন উদ্দিন জুয়েল বলেন, ‘মাঝখানে কর্ণফুলী নদী আর দুই পাশে রাম-সীতা পাহাড় দেখতে আসছেন পর্যটকেরা। এখানে আমাদের রেস্টুরেন্টে কাপ্তাই লেকের মাছসহ পাহাড়ি খাবার খেতে এই ছুটিতে বহু পর্যটক আসছেন।’

চট্টগ্রামের রাউজান থেকে কাপ্তাইয়ে বেড়াতে এসেছেন রাউজান প্রেসক্লাবের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক  লেখক ও কলামিস্ট ডা. সুপন বিশ্বাস। তিনি  বলেন, ‘প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি  কাপ্তাইয়ের প্রতিটি পরতে পরতে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। আমি বাংলাদেশের সকলকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাই।’

কক্সবাজার থেকে বেড়াতে আসা পল্লী বিদ্যুতের কর্মী বিটু বলেন, ‘কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী নদীর স্বচ্ছ জলরাশি আমাদের মুগ্ধ করেছে।’

কাপ্তাই নৌ বাহিনী পরিচালিত লেক প্যারাডাইসে বেড়াতে আসা শিক্ষার্থী পার্বতী বলেন, ‘আমরা বন্ধুরা মিলে বেড়াতে এসেছি, আসলে এই জায়গাটা খুব সুন্দর।’  

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত কাপ্তাই লেক শোতে কথা হয় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ থেকে আসা পর্যটক আবদুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘এখানে পরিবার নিয়ে বেড়াতে এসেছি। কাপ্তাইয়ের প্রকৃতি খুবই সুন্দর। কাপ্তাই লেক এবং পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়েছি।’  

কাপ্তাই লেক প্যারাডাইস পিকনিক স্পটের ফল বিক্রেতা এ আর খান বলেন, এই পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে প্রচুর পাহাড়ি আনারস পাওয়া যায়। এগুলো পর্যটকদের কাছে বেশ পছন্দের।   

কাপ্তাই এসএসডি বোট ঘাট এবং কাপ্তাই লেকশোর বোট ঘাটের চালক খায়রুল ইসলাম এবং মো. জুয়েল বলেন, টানা ছুটিতে কাপ্তাইয়ে বহু পর্যটক এসেছে। পর্যটকেরা বোটে করে কাপ্তাই লেক ভ্রমণ করছেন।

ভূরুঙ্গামারীতে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, যুবক নিহত

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
এই বাসের সঙ্গেই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
এই বাসের সঙ্গেই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফারুক আহমেদ (২৯) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। ফারুক ভূরুঙ্গামারী উপজেলার পাথরডুবী ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথরডুবী গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ভূরুঙ্গামারী-কুড়িগ্রাম আঞ্চলিক মহাসড়কের আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের ব্রিশনাল মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ব্রিশনাল মোড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ভূরুঙ্গামারীগামী পাভেল এন্টারপ্রাইজ বাসের সঙ্গে ভূরুঙ্গামারী থেকে কুড়িগ্রাম অভিমুখে যাওয়া মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী ফারুক আহমেদ নিহত হন। মোটরসাইকেলের অপর আরোহী জাহাঙ্গীর আলম তপু (৩০) গুরুতর আহত হন। তপু ফারুকের বন্ধু। তপু ঢাকা জেলার কামরাঙ্গীরচর থানার মাদ্রাসাপাড়া এলাকার আব্দুল জব্বারের ছেলে। আহত তপুকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী থানার ওসি আজিম উদ্দিন বলেন, বাসটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার পর বাসের চালক পালিয়ে গেছেন। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ঘন কুয়াশায় নোঙর করে রাখা বাল্কহেডে লঞ্চের ধাক্কা, নিখোঁজ ২

নারায়ণগঞ্জ, প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০০
ডুবে যাওয়া বাল্কহেড। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডুবে যাওয়া বাল্কহেড। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় নোঙর করে রাখা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ডুবে গেছে নোঙর করে রাখা বাল্কহেডটি। আজ শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে ঘন কুয়াশায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বাল্কহেডের দুজন স্টাফ নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি স্বজনদের। ঘটনার পর থেকে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

নিখোঁজ দুজন হচ্ছেন, পটুয়াখালী জেলার জহিরুল (২৫) ও ঝালকাঠি জেলার হাসান (২০)।

পুলিশ জানায়, সকালে ঢাকাগামী সুন্দরবন ১৬ নামের লঞ্চ ডকইয়ার্ডের সামনে নোঙর করে রাখা বাল্কহেড এম বি কাসফা সাহানাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যায়। ভেতরে থাকা পাঁচজন স্টাফের মধ্যে তিনজন লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেও দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের ধারণা ভেতরেই আটকে আছেন দুজন। তবে দুপুর পর্যন্ত তাঁদের পাওয়া যায়নি।

নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আলমগীর হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশায় ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ধাক্কা দেওয়া লঞ্চটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় উদ্ধার অভিযান চলমান আছে।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘নিখোঁজ দুজন স্টাফ যেই কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন, সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। তীব্র ঠান্ডার কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে। তবে আমাদের উদ্ধার অভিযান চলমান আছে।’

সিরাজগঞ্জে গোপনে ঘোড়া জবাই করে ঢাকায় নেওয়ার পথে চক্র আটক, জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ২৬
জব্দ করা ঘোড়ার মাংস। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা ঘোড়ার মাংস। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর চরে গোপনে ঘোড়া জবাই করে বিক্রির উদ্দেশ্যে ঢাকায় মাংস পরিবহনের সময় একটি চক্রকে আটক করেছে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জড়িতদের জরিমানা করেন এবং জব্দ করা মাংস মাটি চাপা দিয়ে ধ্বংস করেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার মেঘাই ঘাট এলাকায় যমুনা নদীর তীরে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ঘোড়া জবাই ও মাংস পরিবহনের সঙ্গে জড়িত বগুড়া জেলার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে জাইদুলকে ‘পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন’ অনুযায়ী ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মাংস পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ির চালক মো. তারকাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ইউএনও আরও জানান, সংশ্লিষ্ট গাড়িটির কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে বিআরটিএর মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. দিদারুল আহসান এবং কাজীপুর থানা-পুলিশের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

