ভূরুঙ্গামারীতে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, যুবক নিহত

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
এই বাসের সঙ্গেই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফারুক আহমেদ (২৯) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। ফারুক ভূরুঙ্গামারী উপজেলার পাথরডুবী ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথরডুবী গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ভূরুঙ্গামারী-কুড়িগ্রাম আঞ্চলিক মহাসড়কের আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের ব্রিশনাল মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ব্রিশনাল মোড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ভূরুঙ্গামারীগামী পাভেল এন্টারপ্রাইজ বাসের সঙ্গে ভূরুঙ্গামারী থেকে কুড়িগ্রাম অভিমুখে যাওয়া মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী ফারুক আহমেদ নিহত হন। মোটরসাইকেলের অপর আরোহী জাহাঙ্গীর আলম তপু (৩০) গুরুতর আহত হন। তপু ফারুকের বন্ধু। তপু ঢাকা জেলার কামরাঙ্গীরচর থানার মাদ্রাসাপাড়া এলাকার আব্দুল জব্বারের ছেলে। আহত তপুকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী থানার ওসি আজিম উদ্দিন বলেন, বাসটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার পর বাসের চালক পালিয়ে গেছেন। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নিহতভূরুঙ্গামারীরংপুর বিভাগযুবকমোটরসাইকেলকুড়িগ্রাম
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগ অবরোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৯
হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানী শাহবাগ অবরোধ করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। এতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছেন।

আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থী-জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন।

এর আগে শুক্রবার সকালে ইনকিলাব মঞ্চের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা ও খুনিদের বিচারের দাবিতে বাদ জুমা দেশব্যাপী দোয়া-মোনাজাত ও বিক্ষোভ মিছিলের আহ্বান জানানো হয়।

দুপুরের দিকে শাহবাগে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। অবরোধকারীরা হাদির হত্যার বিচার দাবিতে নানা স্লোগান দেন।

শরিফ ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি প্রচার চালাচ্ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে মোটরসাইকেল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাঁকে মাথায় গুলি করার পর আততায়ীরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

ঢাকা জেলাঅবরোধহত্যাঢাকা বিভাগঢাকাইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
ঘন কুয়াশায় নোঙর করে রাখা বাল্কহেডে লঞ্চের ধাক্কা, নিখোঁজ ২

নারায়ণগঞ্জ, প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০০
ডুবে যাওয়া বাল্কহেড। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় নোঙর করে রাখা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ডুবে গেছে নোঙর করে রাখা বাল্কহেডটি। আজ শুক্রবার ভোর ৬টার দিকে ঘন কুয়াশায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বাল্কহেডের দুজন স্টাফ নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি স্বজনদের। ঘটনার পর থেকে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

নিখোঁজ দুজন হচ্ছেন, পটুয়াখালী জেলার জহিরুল (২৫) ও ঝালকাঠি জেলার হাসান (২০)।

পুলিশ জানায়, সকালে ঢাকাগামী সুন্দরবন ১৬ নামের লঞ্চ ডকইয়ার্ডের সামনে নোঙর করে রাখা বাল্কহেড এম বি কাসফা সাহানাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যায়। ভেতরে থাকা পাঁচজন স্টাফের মধ্যে তিনজন লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেও দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের ধারণা ভেতরেই আটকে আছেন দুজন। তবে দুপুর পর্যন্ত তাঁদের পাওয়া যায়নি।

নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আলমগীর হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশায় ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ধাক্কা দেওয়া লঞ্চটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় উদ্ধার অভিযান চলমান আছে।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘নিখোঁজ দুজন স্টাফ যেই কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন, সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। তীব্র ঠান্ডার কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে। তবে আমাদের উদ্ধার অভিযান চলমান আছে।’

নিখোঁজনারায়ণগঞ্জবাল্কহেডফতুল্লালঞ্চ
সিরাজগঞ্জে গোপনে ঘোড়া জবাই করে ঢাকায় নেওয়ার পথে চক্র আটক, জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ২৬
জব্দ করা ঘোড়ার মাংস। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর চরে গোপনে ঘোড়া জবাই করে বিক্রির উদ্দেশ্যে ঢাকায় মাংস পরিবহনের সময় একটি চক্রকে আটক করেছে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জড়িতদের জরিমানা করেন এবং জব্দ করা মাংস মাটি চাপা দিয়ে ধ্বংস করেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার মেঘাই ঘাট এলাকায় যমুনা নদীর তীরে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ঘোড়া জবাই ও মাংস পরিবহনের সঙ্গে জড়িত বগুড়া জেলার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে জাইদুলকে ‘পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন’ অনুযায়ী ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মাংস পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ির চালক মো. তারকাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ইউএনও আরও জানান, সংশ্লিষ্ট গাড়িটির কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে বিআরটিএর মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. দিদারুল আহসান এবং কাজীপুর থানা-পুলিশের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জআটকযমুনা নদীরাজশাহী বিভাগজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
লঞ্চ দুর্ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৬
আজ শুক্রবার রাজধানীর সদরঘাটে দুর্ঘটনাকবলিত লঞ্চ এমভি জাকির সম্রাট–৩ পরিদর্শন করেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে ঘন কুয়াশার মধ্যে দুটি যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষে চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।

আজ শুক্রবার রাজধানীর সদরঘাটে দুর্ঘটনাকবলিত লঞ্চ এমভি জাকির সম্রাট-৩ পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনায় নিহত প্রতিটি পরিবারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ১ লাখ ৫০ হাজার এবং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি লঞ্চ দুটির মালিকপক্ষকে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দায়ী মালিকপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে এমভি অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের চার কর্মীকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ঘন কুয়াশার মধ্যে লঞ্চ না চালানোর নির্দেশনা দেন তিনি। একই সঙ্গে প্রতিটি লঞ্চে ফগ লাইট ও সাইড লাইট সচল থাকা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

এ ছাড়া সব লঞ্চের ফিটনেস ও লাইসেন্স নিয়মিত তদারকি করতে নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন উপদেষ্টা। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় নিহত ও আহত যাত্রীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন সাখাওয়াত হোসেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী দুটি লঞ্চের সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর নৌ অঞ্চলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমভি অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চটি ঢাকা থেকে বরিশাল ও ঝালকাঠির উদ্দেশে যাচ্ছিল। অন্যদিকে এমভি জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি ভোলা থেকে যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে আসছিল। রাত ১টা ৩৮ মিনিটের দিকে চাঁদপুরের হাইমচর এলাকায় ঘন কুয়াশার মধ্যে লঞ্চ দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঢাকা জেলাচিকিৎসাদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগঢাকালঞ্চআহতউপদেষ্টা
