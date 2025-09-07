Ajker Patrika
৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’-এর ব্যানারে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’-এর ব্যানারে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিন দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও পুলিশি হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএসসি শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে মিছিলটি শুরু হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী মিছিলটি বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুরু হয় দুপুর সাড়ে ১২টার পর। বুয়েটের শহীদ মিনার থেকে মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, কার্জন হল শেষে মৎস্য ভবন ঘুরে প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল চলাকালে শিক্ষার্থীরা ‘চব্বিশের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার’, ‘ডিপ্লোমা সিন্ডিকেট ভেঙে দেও—গুঁড়িয়ে দেও’, ‘সবার মুখে এক বয়ান—ডিপ্লোমারা টেকনিশিয়ান’, ‘কোটা না মেধা মেধা’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মিছিল শেষে প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের শিক্ষার্থীরা সরকারের প্রতি দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানান। তাঁরা অভিযোগ করেন বলেন, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় পুলিশের তদন্ত কমিটি গঠন হলেও এখনো কোনো অগ্রগতি হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ সম্মেলনে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইইবি) সহকারী মহাসচিব রাসেল হাসান বলেন, ‘ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরিতে ৩৩ শতাংশ কোটা তুলে দিতে হবে। এ ছাড়া দশম গ্রেডে বিএসসি ও ডিপ্লোমা উভয়কে সমানভাবে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিতে হবে।’

রাসেল হাসান আরও বলেন, ‘এখনকার নিয়মে ডিপ্লোমাধারীরা বড় অংশ দখল করছে। এর ফলে মেধাবী বিএসসি প্রকৌশলীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বৈষম্যের দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।’

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মেহেদী হাসান পিয়াস বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের সংস্কারের জন্য ছয় মাস ধরে তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছি। প্রথম দাবি, নবম গ্রেডে কেবল বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। দ্বিতীয় দাবি, দশম গ্রেডে বিএসসি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সুযোগ। তৃতীয় দাবি, শুধু বিএসসি ডিগ্রিধারীরাই প্রকৌশলী উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন।’

যমুনা অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, পুলিশের লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপযমুনা অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, পুলিশের লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

মেহেদী হাসান পিয়াস অভিযোগ করে বলেন, ‘সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ প্রকাশ করা হয়নি। সরকারের আশ্বাসের কারণে আমরা রাজপথে কর্মসূচি কমিয়েছিলাম। এখনো প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে আমরা হতাশ।’

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা ২৭ আগস্ট শাহবাগে আন্দোলনের সময় পুলিশের হামলার তীব্র নিন্দা জানান। তাঁরা দাবি করেন, এ ঘটনায় ৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হন। বুয়েট শিক্ষার্থী শাদিদ এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন বলেন, ‘২৮ আগস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা বলা হলেও এত দিনেও কিছু হয়নি। এমনকি হামলার শিকার শিক্ষার্থীদের কারও বক্তব্যও নেওয়া হয়নি।’

প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল আহমেদ ইকবাল লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘সরকার এখনো তিন দফা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি প্রকৌশলী রোকনুজ্জামানকে হত্যার হুমকি ও ডিপ্লোমা সিন্ডিকেটের নৈরাজ্যেরও বিচার হয়নি। পুলিশি হামলারও কোনো তদন্ত আমরা পাইনি।’

মৎস্য ভবনের সামনে বুয়েট শিক্ষার্থীদের অবরোধ, কুশপুত্তলিকা দাহমৎস্য ভবনের সামনে বুয়েট শিক্ষার্থীদের অবরোধ, কুশপুত্তলিকা দাহ

শাকিল আহমেদ ইকবাল আরও বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আমাদের সংযমকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করবেন না।’

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান অগ্রগতি না এলে রাজপথে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তাঁরা।

