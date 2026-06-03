Ajker Patrika
ঢাকা

গ্রেপ্তারের পর হত্যা মামলায় কারাগারে সাবেক এমপি মুজিবুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তারের পর হত্যা মামলায় কারাগারে সাবেক এমপি মুজিবুর রহমান
সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে গুলিতে আসাদুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন কারাগারে পাঠানোর এই নির্দেশ দেন।

আদালতের উত্তরা পশ্চিম থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শামীম এ তথ্য জানান।

আজ দুপুরের পর মুজিবুর রহমানকে আদালতে হাজির করে উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শাহিন মাহমুদ তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত মুজিবুর রহমানকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তরা পশ্চিম থানার ১১ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে মুজিবুর রহমানকে আটক করে পুলিশ। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে গুলিবিদ্ধ হন আসাদুল্লাহ। পরিবারের লোকজন তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী তুরাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে ১১ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পরিবার তাঁর লাশ খুঁজে পায়।

এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। মামলায় বলা হয়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নির্দেশে এবং তাঁদের ছোড়া গুলিতে আসাদুল্লাহ নিহত হন।

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