Ajker Patrika
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ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২
কেরানীগঞ্জে দুর্ঘটনার শিকার বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারের বিপরীতে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও চারজন আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (৩ জুন) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার জামাল হোসেন (৪০) ও মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মো. মাহফুজ মোল্লা (৪০)। তাঁরা ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের রক্ষণাবেক্ষণকাজে নিয়োজিত শ্রমিক ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এন৮ এক্সপ্রেসওয়ের (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা) প্যাট্রলিং দল কাজ শেষে স্থান ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো ব-১৩-১১১১) দ্রুতগতিতে এসে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাট্রলিং গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই জামাল হোসেন নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় মাহফুজ মোল্লাসহ অন্যদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাহফুজের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রকৌশলী, একজন চালক ও দুজন শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় কর্মরত এক কর্মকর্তা জানান, দুর্ঘটনাটি থানা-পুলিশের সামনেই ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক বাস চালানোর সময় মোবাইল ফোনে ইউটিউব দেখছিলেন এবং হেডফোন ব্যবহার করছিলেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

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