Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

উলিপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
উলিপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে ভুক্তভোগী শিশুটি কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার পৌরসভার জোনাইডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বাড়ির পাশে পৌরসভার জোনাইডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায় অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিল ভুক্তভোগী শিশুটি। এ সময় প্রতিবেশী কিশোর (১৫) শিশুটিকে ফুসলিয়ে পার্শ্ববর্তী বন্ধ থাকা একটি মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। এরপর মাদ্রাসার নির্মাণাধীন কক্ষে শিশুটিকে ভয়ভীতি ও মারধর করে মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। একসময় শিশুটির পায়ুপথ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকলে অভিযুক্ত কিশোর ঘটনা কাউকে না জানানোর ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

পরে শিশুটি বাড়িতে এসে পরিবারের লোকজনকে ঘটনা জানালে তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে শিশুটির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা গতকাল সন্ধ্যায় উলিপুর থানায় মামলা করলে পুলিশ ওই কিশোরকে রাতেই গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ওই কিশোর পৌরসভার জোনাইডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকার সোহেল রানার ছেলে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নুর নেওয়াজ বলেন, শিশুটি বর্তমানে সুস্থ আছে। তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে।

উলিপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কমল কিশোর ঘোষ জানান, গ্রেপ্তার কিশোরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, অভিযুক্ত কিশোরকে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (বালক) পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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