হাটহাজারীতে ইউপি চেয়ারম্যানের পদ শূন্য ঘোষণা, অপসারিত আবুল মনছুর

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ২ নম্বর ধলই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবুল মনছুরের বিরুদ্ধে পরিষদের ১০ জন সদস্যের অনাস্থা প্রস্তাব ও তদন্তে গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (২ জুন) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে উপসচিব জিয়াউর রহমান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পরিষদের সদস্যদের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের তদন্তে গুরুতর ছয়টি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১০ জন সদস্য অনাস্থার পক্ষে ভোট দেওয়ায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন জনস্বার্থে সমীচীন নয় বলে বিবেচিত হয়। এ কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী তাঁর পদ শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।
এ ছাড়া প্রজ্ঞাপনে দ্রুত গেজেট প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে ইউএনও মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুমিন বলেন, ‘চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ঘোষণা করে মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের কপি হাতে পেয়েছি। ২ নম্বর ধলই ইউনিয়ন পরিষদের ১০ সদস্যের অনাস্থা ও নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
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