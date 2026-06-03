চীনা বিনিয়োগে সিলেটে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ, সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন

চীনের বিনিয়োগে সিলেটে এক হাজার শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এ লক্ষ্যে হাসপাতালটির সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেছে চীনা বিনিয়োগকারী প্রতিনিধিদল।
আজ বুধবার প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিনিধিদলটি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার হাইটেক পার্ক এলাকা পরিদর্শন করে।
পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, চীনা প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এখন তাঁরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপরই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি নির্ভর করবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনা প্রতিনিধিদলের প্রধান ও বাই আপ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্টোয়ার্ড চিয়ং।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিলেট-৪ আসনের (জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ) আওতায় হাসপাতালটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে এ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে সিলেট সার্কিট হাউসে চীনা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী। বৈঠকে হাসপাতাল নির্মাণের সম্ভাবনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।
পরিদর্শন ও বৈঠকে সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সারওয়ার আলম, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়া, কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন চন্দ্র কর্মকার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এক হাজার শয্যার হাসপাতালটি নির্মিত হলে সিলেট বিভাগের স্বাস্থ্যসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা ব্যয় ও ভোগান্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী ও চীনা প্রতিনিধিদল কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রও ঘুরে দেখেন।
৯ম শ্রেণির কিশোরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল চাচাতো ভাই নাইমের। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নাইমের বাসায় কিশোরীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। হত্যার আগে তাকে ধর্ষণ করে নাইম।২৬ মিনিট আগে
সিলেটের ওসমানীনগরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুনমুন নাহার আশাকে ‘আপা’ বলে সম্বোধন করে ক্ষমা চাওয়ার পর বনফুলের এক কর্মচারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীর দাবি, তাকে অন্যায়ভাবে জরিমানা করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায় সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে যুবক ওমর ফারুককে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পাঁচ নারী, দুই কিশোরসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত ওমর ফারুকের বাবার করা হত্যা মামলার পর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।৩৪ মিনিট আগে
‘মানুষ বলে বিচার হবে না। ব্যাপারটা আমি ভালো বুঝি। আমাদের কাতারে যেসব পরিবার আসতেছে বিচারহীনতায় ভুগে, একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে। এ ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়...১ ঘণ্টা আগে