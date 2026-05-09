সাভারে আনসার সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, ১৮ হকার গ্রেপ্তার

ঢাকার সাভারে কর্তব্যরত আনসার সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সহকারী প্লাটুন কমান্ডার শহীদুল ইসলাম বাদী হয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে সাভার মডেল থানায় মামলাটি করেন। এতে মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার পর শুক্রবার রাতে সাভারের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮ জন হকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার (৯ মে) তাঁদের ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে শুক্রবার বিকেলে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে ফুটপাতে ভাসমান দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে আনসার সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় প্লাটুন কমান্ডার মো. শামসুজ্জামানের দুই চোখ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত হন আরও পাঁচ আনসার সদস্য।
উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয় এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়ক ও ফুটপাত দখল করে হকাররা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। এসব দোকান থেকে একটি প্রভাবশালী চক্র প্রতিদিন ৪-৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করত বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রায় দেড় মাস আগে বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে হকারদের উচ্ছেদ করা হলেও তাঁরা পুনরায় ফুটপাত দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে পৃথকভাবে ২০ জন করে আনসার সদস্য বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দায়িত্ব পালন করতেন। শুক্রবার বিকেলে নিউমার্কেটের সামনে হকাররা পুনরায় ফুটপাত ও মহাসড়ক দখল করে দোকান বসিয়েছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে প্লাটুন কমান্ডার শামসুজ্জামানের নেতৃত্বে ১৪-১৫ জন আনসার সদস্য ঘটনাস্থলে যান।
আহত আনসার সদস্যদের অভিযোগ, সেখানে পৌঁছানোর পরই চাপাতি, রড, লাঠি ও ইট হাতে থাকা ৪০-৫০ জন হকার অতর্কিত হামলা চালায়। এতে কয়েকজন আনসার সদস্য গুরুতর আহত হন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি দাবি করেন, হকারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়কারী চক্রের ইন্ধনেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
সাভার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আনসার সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ‘খাল খননের কাজে দুর্নীতি হলে যে দুর্নীতি করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে এবং পিআইওর নামে দুর্নীতির মামলা করা হবে বলে। এ কারণে মামলা করা হবে যে এটা তাঁর ডিউটি। এখানে যেন দুর্নীতি না হয়, এটা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। প্রতিদিন খাল খননের কাজে কতজন কাজ করলেন, আর কতজন বিল নিলেন, এটার সঠিক হিসাব১৩ মিনিট আগে
বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় শিশুটির মা ও সৎবাবাকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন বগুড়া সদরের শেখেরকোলা ইউনিয়নের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের দুলাল হোসেন (২৬) ও তাঁর স্ত্রী নিপা বেগম (২০)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়। এর আগে সকালে গ্রামের একটি পুকুরের কচুরিপানার...১৬ মিনিট আগে
মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) হাতে আটক ১৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার বিকেলে তাঁদের ফেরত আনার তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হানিফুর রহমান ভূঁইয়া।২০ মিনিট আগে
দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ছোট ভাই শরীফুজ্জোহা রিপন পাঠান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।৪১ মিনিট আগে