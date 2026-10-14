চকবাজারে মনসুর খান প্লাজায় আগুন পুরোপুরি নিভল ৩৭ ঘণ্টা পর

দীর্ঘ ৩৭ ঘণ্টা পর রাজধানীর চকবাজারের চকবাজারে মনসুর খান প্লাজায় আগুন পুরোপুরি নিভেছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টায় আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ সম্ভব হয়েছে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স।
ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (মিডিয়া) মো. শাহজাহান শিকদার সকালে এ তথ্য জানান।
এর আগে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, সোমবার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৫টা ২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। ৫টা ৪ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রথমে পাঁচটি ইউনিট কাজ করলেও পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মনসুর খান প্লাজার দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত দোকান ও পঞ্চম থেকে সপ্তম তলা পর্যন্ত গোডাউন রয়েছে। এসব গোডাউনে ভ্যানিটি ব্যাগ, প্রসাধনসামগ্রীসহ বিভিন্ন পণ্য মজুত করা হয়। অধিকাংশ গোডাউনই মালামালে পরিপূর্ণ ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, আজ বিকেলে ভবনটির ষষ্ঠ তলার এক পাশে প্রথমে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর দোকান ও গোডাউনের মালিক-কর্মচারীরা সেগুলো বন্ধ করে বেরিয়ে যান। অধিকাংশ গোডাউন তালাবদ্ধ থাকায় ভেতরে প্রবেশ করে আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের বেগ পেতে হয়। গোডাউনগুলোতে বিপুল পরিমাণ মালামাল থাকায় আগুনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। তীব্রতার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগে পেতে হয় ফায়ার ফাইটারদের। ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে পরদিন গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে। তবে এর পরও মনসুর খান প্লাজায় পুড়ে যাওয়া গোডাউনগুলো থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এ কারণে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নির্বাপণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের দীর্ঘ চেষ্টার পর ভোরবেলা মনসুর প্লাজায় আগুন পুরোপুরি নিভেছে।
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