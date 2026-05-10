Ajker Patrika
ঢাকা

তিন প্রতিমন্ত্রী, এক এমপিসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন প্রতিমন্ত্রী, এক এমপিসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
সাবেক বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং বাগেরহাট-১ আসনের সাবেক এমপি শেখ হেলাল উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনে সাবেক তিন প্রতিমন্ত্রী ও একজন সংসদ সদস্যসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশে এই নির্দেশ দেন।

যাদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন— সাবেক বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, তাঁর স্ত্রী সীমা হামিদ ও ছেলে জারিফ হামিদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং বাগেরহাট-১ আসনের সাবেক এমপি শেখ হেলাল উদ্দীন ও তাঁর স্ত্রী শেখ রুপা চৌধুরী।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক পৃথক আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম রাসেল প্রত্যেকের আয়কর নথি জব্দের জন্য পৃথক আবেদন করেন।

আবেদনগুলোতে বলা হয়, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং তাদের ব্যাংক হিসাবগুলোতে অবৈধ লেনদেন করে মানি লন্ডারিং করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে ইতিমধ্যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা নিয়মিত আয়কর দাতা। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য তাদের আয়কর নথি যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। আর আয়কর নথি যাচাই-বাছাই করার জন্য তাদের আয়কর সংক্রান্ত সমস্ত নথি জব্দ করা প্রয়োজন।

বিষয়:

এমপিবিদ্যুৎঢাকা বিভাগজব্দমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রআদালতরাজনীতিবিদদুদকজেলার খবরমন্ত্রণালয়প্রতিমন্ত্রীজ্বালানি মন্ত্রণালয়যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

ইরানে হতাশ ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা থেকে জব্দ করলেন সাড়ে ১৩ কেজি ইউরেনিয়াম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

নওগাঁয় ২২ মের আগে আম সংগ্রহ করা যাবে না

নওগাঁয় ২২ মের আগে আম সংগ্রহ করা যাবে না

দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক

দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক

জনতা ব্যাংকের ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ২৬ বছর পর সাবেক ৫ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

জনতা ব্যাংকের ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ২৬ বছর পর সাবেক ৫ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত