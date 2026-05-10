Ajker Patrika
গাইবান্ধা

দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক

গাইবান্ধা, প্রতিনিধি
দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক
গাইবান্ধায় দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় একজনকে আটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সোর্স পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের (ডিসি) সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তির নাম জাফরুল্লাহ, তিনি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বড় গাঁ গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, আজ সকালে জাফরুল্লাহ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের হিসাব বিভাগে এসে কৌশিক নামের এক অডিটরকে খোঁজাখুঁজি করেন এবং অফিস সহায়ক লিমার কাছ থেকে তাঁর মোবাইল নম্বর চেয়ে নেন।

জাফরুল্লাহ নিজেকে দুদকের সোর্স পরিচয় দিয়ে অডিটর কৌশিককে অফিসের বাইরে ডেকে নেন। পরে দুদকের কর্মকর্তা পরিচয়ে আরেক ব্যক্তির সঙ্গে মোবাইলে কৌশিকের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। এ সময় মোবাইলে থাকা দুদকের কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি কৌশিককে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। বিষয়টি সমাধানের জন্য জাফরুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে বলেন তিনি।

পরে সন্দেহ হলে জাফরুল্লাহকে হিসাব বিভাগে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি নিজেকে কখনো রংপুর, কখনো দিনাজপুরের বাসিন্দা দাবি করে একেকবার একেক রকম পরিচয় দেন। পরে ভোটার আইডি কার্ডে দেখা যায়, জাফরুল্লাহ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বড় গাঁ গ্রামের বাসিন্দা।

জেলা অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার খন্দকার মাহাতাব আলী বলেন, প্রতারককে আটক করে বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসক মাসুদুর রহমান মোল্লা, পুলিশ ও দুদকের কর্মকর্তাদের অবগত করা হয়।

খন্দকার মাহাতাব আলী আরও বলেন, দুদকের শুনানিকে কেন্দ্র করে গাইবান্ধায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে একটি প্রতারক চক্র।

খবর পেয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় রংপুরের সহকারী পরিচালক এ কে এম নুর আলম সিদ্দিক জেলা হিসাব বিভাগের অফিসে আসেন এবং সোর্স পরিচয় দেওয়া জাফরুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি জানান, আগামীকাল সোমবার গাইবান্ধায় দুদকের গণশুনানি হবে। এই গণশুনানিকে টার্গেট করে একটি প্রতারক চক্র কৌশলে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। বিষয়টি দুদকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রতারণার অভিযোগে আটক ব্যক্তি থানা হেফাজতে আছেন। এখনো কেউ অভিযোগ করেননি। অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

প্রতারণাআটকগাইবান্ধা সদরদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

ইরানে হতাশ ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা থেকে জব্দ করলেন সাড়ে ১৩ কেজি ইউরেনিয়াম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

নওগাঁয় ২২ মের আগে আম সংগ্রহ করা যাবে না

নওগাঁয় ২২ মের আগে আম সংগ্রহ করা যাবে না

দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক

দুদক পরিচয়ে প্রতারণার সময় হাতেনাতে একজন আটক

জনতা ব্যাংকের ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ২৬ বছর পর সাবেক ৫ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

জনতা ব্যাংকের ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ২৬ বছর পর সাবেক ৫ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত