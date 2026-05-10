বগুড়ায় ট্রাকচাপায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত

বগুড়ার আদমদীঘিতে সড়ক দুর্ঘটনায় আলমগীর কবির (৪৬) নামের এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার বড় আখিড়া রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলমগীর কবির ছিলেন ব্যুরো বাংলাদেশের সান্তাহার শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি রাজশাহীর নওদাপাড়ার মৃত ইসাহাক আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার দুপুরে আলমগীর কবির মোটরসাইকেল চালিয়ে বড় আখিড়া রেলগেট পার হচ্ছিলেন। এ সময় সারবোঝাই একটি ট্রাক পেছন দিক থেকে এসে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি জব্দ এবং চালক সেকেন্দার আলীকে আটক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার উপপরিদর্শক আরাফাত আজকের পত্রিকাকে জানান, নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

ট্রাক চাপাবগুড়া সদরদুর্ঘটনানিহতট্রাকজেলার খবরএনজিওকর্মকর্তা
