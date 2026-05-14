Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে র‌্যাবের অভিযান: ভেজাল ওষুধ ও নকল খাদ্য তৈরির দায়ে জরিমানা, কারখানা সিলগালা

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
রাজধানীতে র‌্যাবের অভিযান: ভেজাল ওষুধ ও নকল খাদ্য তৈরির দায়ে জরিমানা, কারখানা সিলগালা
রাজধানীতে র‍্যাবের অভিযানে জব্দ ভেজাল ও নকল পণ্য। ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর কদমতলী ও ডেমরা এলাকায় ভেজাল ও নকল ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন র‌্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নকল খাদ্যসামগ্রী জব্দ ও একটি কারখানা সিলগালা করা হয়েছে।

কুর্মিটোলায় র‌্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান এবং র‌্যাব-১০, সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার এস এম হাসান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গতকাল বুধবার কদমতলী ও ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।‎

‎র‍্যাব-১০-এর সহকারী কর্মকর্তা (মিডিয়া) তাপস কর্মকার বলেন, অভিযানের সময় কদমতলী থানার পূর্ব জুরাইন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের ও মানহীন ওষুধ উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে বিএসটিআইয়ের অনুমোদনবিহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল শিশু খাদ্যসহ বিভিন্ন ভেজাল খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও প্যাকেজিংয়ের দায়ে আরও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

‎‎এদিকে ডেমরা থানার সারুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫০ কেজি নকল ঘি এবং বিভিন্ন নামের ১ হাজার খালি টিনের কৌটা জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে নকল ঘি উৎপাদনের দায়ে একটি কারখানা সিলগালা করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅভিযানর‍্যাবর‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নঢাকা বিভাগনকল বিড়িভেজালভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুদক আইন: কমিশনশূন্যতায়ও দুদক ‘সচল’ রাখতে আইন সংশোধন হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে গরুসহ সব ধরনের পশু জবাইয়ে নিষেধাজ্ঞা বিজেপি সরকারের

ইরান সংকট সমাধানে সির সহায়তা চান ট্রাম্প, বিনিময়ে কী ছাড়তে হবে

ফরিদপুরে বাসে চাঁদাবাজি, অভিযুক্তদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন বিএনপি নেতা

সাবেক মন্ত্রী মোশাররফের জানাজা ঘিরে নিরাপত্তা বলয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা