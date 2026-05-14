রাজধানীর কদমতলী ও ডেমরা এলাকায় ভেজাল ও নকল ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নকল খাদ্যসামগ্রী জব্দ ও একটি কারখানা সিলগালা করা হয়েছে।
কুর্মিটোলায় র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান এবং র্যাব-১০, সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার এস এম হাসান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গতকাল বুধবার কদমতলী ও ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-১০-এর সহকারী কর্মকর্তা (মিডিয়া) তাপস কর্মকার বলেন, অভিযানের সময় কদমতলী থানার পূর্ব জুরাইন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের ও মানহীন ওষুধ উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে বিএসটিআইয়ের অনুমোদনবিহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল শিশু খাদ্যসহ বিভিন্ন ভেজাল খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও প্যাকেজিংয়ের দায়ে আরও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এদিকে ডেমরা থানার সারুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫০ কেজি নকল ঘি এবং বিভিন্ন নামের ১ হাজার খালি টিনের কৌটা জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে নকল ঘি উৎপাদনের দায়ে একটি কারখানা সিলগালা করা হয়েছে।
