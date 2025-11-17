Ajker Patrika

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে। এদিকে রায়কে ঘিরে অন্য দিনের তুলনায় রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল কম দেখা গেছে।

‎আজ সকাল থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

‎‎রায়কে ঘিরে গত কয়েক দিন বিভিন্ন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয়। নাশকতার শঙ্কাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্কা এবং উদ্বেগ কাজ করছে। রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। হাইকোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা।

‎‎রাজধানীর দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন অভিমুখী সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের চার দিক কড়া নিরাপত্তায় মোড়ানো হয়েছে। গেটের সামনে সেনাবাহিনীকে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। আর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে ও ভেতরে পুলিশ র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

‎বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা, শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, বনানী, মিরপুর, মগবাজার ও গাবতলীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। কোথাও কোথাও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে।

‎‎সকালে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ কে এম মঈন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো থানা এলাকায় পুলিশ সদস্যরা সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মাঠে কাজ করছেন। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

‎শাহবাগ থানার সামনে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। সেখানে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরাও অবস্থান করতে দেখা গেছে। ফাঁসির রায় ঘোষণার দাবিতে ও রায়ের পর মিছিলের জন্য জড়ো হয়েছেন বলে জানান তাঁরা।

‎এদিকে ‎সকালে রাজধানীতে অফিসগামী ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাচল থাকলেও ১০টার পর থেকে যানবাহনের চাপ কিছুটা কম দেখা গেছে। সড়কে কোনো যানজট নেই, গণপরিবহনগুলোতে যাত্রীর সংখ্যাও কম দেখা গেছে।

‎শাহবাগে রমজান বাসের এক সহকারী জানান, অন্য দিনের তুলনায় রাস্তায় যাত্রী কম। কোনো সড়কেই যানজট নেই।

‎‎নিরাপত্তার বিষয়ে ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্নভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ককটেল বিস্ফোরণসহ যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন। রায় ঘিরে কোনো শঙ্কা নেই। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে এবং জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

বিষয়:

ধানমন্ডিঅপরাধমামলাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ফজলুল হক মোল্লার পিকআপ ভ্যানে পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজারের দক্ষিণ পাশে উত্তর ফালগুনকরা রাস্তার মাথায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো রোববার রাতে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার পশ্চিম ধনমুড়ি গ্রামের জামায়াতের কর্মী ফজলুল হক মোল্লার মালিকানাধীন পিকআপ ভ্যানটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে রাখা হয়। আজ ফজরের নামাজের পর পিকআপটি নিয়ে চালক ফেনীতে মাছ আনার জন্য ভাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই ভোরে মোটরসাইকেল আরোহী দুই দুর্বৃত্ত পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পিকআপটি পুড়ে দেয়। এ সময় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি ট্রাক।

খবর পেয়ে পিকআপের মালিক ফজলুল হক মোল্লা, স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে পিকআপ ভ্যানটি পুড়ে যায়। লোকজনের চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকচালক মো. জামালের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফজলুল হক মোল্লার পিকআপ ভ্যানটি আগুনে পুড়ে দিয়েছে।

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালক মো. জামাল বলেন, ‘আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখি, পাশের পিকআপ ভ্যানে আগুন জ্বলছে। শুনেছি, দুর্বৃত্তরা পেট্রল ঢেলে আগুনে গাড়িটি পুড়ে দিয়েছে।’

পিকআপ ভ্যানের মালিক ফজলুল হক মোল্লা বলেন, ‘আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল এই পিকআপ ভ্যানটি। ফজরের পরই গাড়িটি ফেনী থেকে মাছ আনতে ভাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই দুর্বৃত্তরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গাড়িটি পুড়ে দিয়েছে। আমি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।’

চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যান আগুনে পুড়ে দিয়েছে। আমরা জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা করছি।’

বিষয়:

কুমিল্লাআগুনচৌদ্দগ্রামপেট্রলজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

গুরুদাসপুর (নাটোর) সংবাদদাতা
রাজেদা বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজেদা বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা রাজেদাকে ফেলে স্বামী শাহিন হোসেন দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সংসারে নিজের বৃদ্ধ মা আর অনাগত শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজমিস্ত্রির জোগালি হিসেবে কাজ শুরু করেন রাজেদা। তারপর কেটে গেছে ২৩টি বছর। নির্মাণকাজের জোগালি দেওয়া সেই রাজেদা এখন ‘হেডমিস্ত্রি’।

সংগ্রামী রাজেদা বেগমের (৪১) বাড়ি নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার মশিন্দা ইউনিয়নের কান্দিপাড়া গ্রামে।

রাজেদা বেগম জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের দুই বছর পর তিনি যখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখন তাঁকে ছেড়ে স্বামী শাহিন হোসেন দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে যান। সন্তান জন্মের পর শিশুকে বড় করে তুলতে আর বৃদ্ধ মায়ের মুখে খাবার তুলে দিতে রাজমিস্ত্রির শ্রমিকের কাজ শুরু করেন রাজেদা।

তখন অবশ্য এই কাজটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তিনি। প্রতিবেশী একজন শ্রমিক তাঁকে এই জোগালির কাজটি জুটিয়ে দেন। নির্মাণাধীন ভবনগুলোয় কাজ করতে গিয়ে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে রাজেদাও ইট, বালি ও সিমেন্ট এগিয়ে দিতে শুরু করেন। দীর্ঘ ১০ বছর পর জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি হন তিনি। এখন তাঁর সঙ্গে ১০-১২ জন শ্রমিক কাজ করছেন বলে জানান রাজেদা বেগম।

একজন নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা শুরুর দিকে কেমন ছিল জানতে চাইলে রাজেদা জানান, তখন বয়স তাঁর আঠারোর কোঠায়, সবে সংসার ভেঙেছে। তাঁর মতো একজন নারীর জন্য ঘর ছেড়ে গ্রামে-শহরে গিয়ে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি সহজ ছিল না। কর্মক্ষেত্রে কিংবা চলতি পথে অনেকে নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্য ছুড়ে দিত। অনেকে আবার ইশারা-ইঙ্গিতে অনৈতিক প্রস্তাবও দিত। এসব নিয়ে বৃদ্ধ মা ও বড় ভাইদের অনেক কথাও তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু নিজের মা আর সন্তানের মুখ মনে করে সব কটুকথা চুপ করে শোনে গেছেন, কিন্তু পথচলা থামাননি।

রাজেদা জানান, সন্তান জন্মের পর ২৫ টাকা দৈনিক হাজিরাতে জোগালি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। ১০ বছর খেয়ে না-খেয়ে অনেক কষ্টে দিন কেটেছে তাঁরা। ১২ বছর ধরে হেডমিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করায় এখন তাঁর দৈনিক মজুরি এখন ৫০০ টাকা। উপার্জনের টাকায় টেনেটুনে সংসার চলছে। এরই মধ্যে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের সংসারে দুই ছেলে, এক মেয়ে রয়েছে। জামাতার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাঁদেরও দেখতে হয়।

সমাজে নারীদের বিষয়ে রাজেদা মনে করেন, নিজের অবস্থান ঠিক রেখে, নিন্দুকের কথায় কান না দিয়ে মানসিক শক্তি ও সাহস নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী আত্মমর্যাদার সঙ্গে কাজ করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে।

রাজেদার বৃদ্ধ মা আমেনা বেগম জানান, অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর ঘর করতে পারেননি। মেয়েকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য অনেক চাপ দেওয়া হলেও সন্তানের কথা ভেবে তাঁর মেয়ে তাতে রাজি হননি।

উপজেলা রাজমিস্ত্রি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি জয়েন উদ্দিন বলেন, রাজেদা বেগম উপজেলার মধ্যে একমাত্র নারী শ্রমিক। সততা আর পরিশ্রমের কারণে জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি হয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁকে ঘিরে নেতিবাচক কোনো অভিযোগ নেই।

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

নোয়াখালী প্রতিনিধি
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কবিরহাট ও জেলা শহর মাইজদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বেলাল হায়দার (৪৬) এবং গোলাম সারওয়ার (৪৮) নামের দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। সোমবার সকালে পৃথক স্থানে এ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে বেলাল হায়দার ও মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোডাক্ট লাইন নোয়াখালী রিজিয়নের আর এস এম গোলাম সারওয়ার। আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কোম্পানীগঞ্জ থেকে জেলা শহর মাইজদীর উদ্দেশে একটি যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশা ছেড়ে আসে। অটোরিকশাটি কবিরহাট-সোনাপুর সড়কের ইতালি মার্কেট পার হয়ে মিয়া বাড়ির মোড়ে পৌঁছালে, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে চালকসহ চারজন আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে বেলালের মৃত্যু হয়। অপর আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অপর দিকে, সকালে নিজ কর্মস্থলের উদ্দেশে বের হন গোলাম সারওয়ার। এ সময় মাইজদী পুরাতন কলেজ রোডে একটি দ্রুতগতির বাস তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।

কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া ও সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরবর্তী সময় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীদুর্ঘটনানিহতকবিরহাটমাইজদী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ শহরের স্টেশন রোড এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের যশোদল শাখায় অগ্নিসংযোগ করেন মাস্ক পরা এক ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত
কিশোরগঞ্জ শহরের স্টেশন রোড এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের যশোদল শাখায় অগ্নিসংযোগ করেন মাস্ক পরা এক ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জে তিনটি পৃথক স্থানে সড়কে গাছ কেটে অবরোধ, গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

পাকুন্দিয়া উপজেলার শ্রীরামদী এলাকায় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে সড়কের পাশের একটি লিচুগাছ কেটে সড়ক অবরোধ করেছেন একদল ব্যক্তি। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হওয়া এ ঘটনায় কিশোরগঞ্জ-পাকুন্দিয়া সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ সরিয়ে সড়কে যান চলাচলের উপযোগী করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হঠাৎ মোটরসাইকেলে করে কয়েক ব্যক্তি শ্রীরামদী এলাকায় প্রবেশ করেন। তাঁরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দিতে সড়কের পাশে থাকা বড় লিচুগাছটি কেটে রাস্তার ওপর ফেলে দেন। এ ঘটনায় মুহূর্তেই সড়ক অচল হয়ে পড়লে বিভিন্ন যানবাহন আটকে যায়। পথচারীরাও দুর্ভোগে পড়েন।

পাকুন্দিয়া থানার পুলিশ বলেছে, ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে, তা শনাক্ত করতে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে ও তদন্ত চলছে।

অন্যদিকে একই রাতে কিশোরগঞ্জ শহরের স্টেশন রোড এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের যশোদল শাখায় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন মাস্ক পরা এক ব্যক্তি। ঘটনার সময় পাশের একটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা ফুটেজে দেখা যায়, মুখে মাস্ক পরা এক ব্যক্তি ব্যাংকের নিচতলায় আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। তবে আশপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ঘটনার পরপরই কিশোরগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ সদস্যরা ব্যাংকে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, আগুনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

এদিকে কিশোরগঞ্জ সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নষ্ট ভাঙারি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও অ্যাম্বুলেন্সটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ খালিদ বলেন, ‘আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি। তবে পৌঁছানোর আগেই অ্যাম্বুলেন্সের বড় অংশ পুড়ে যায়।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জগাছঅবরোধঅগ্নিসংযোগগ্রামীণ ব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি রাজেদা বেগম

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩

নোয়াখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ৩