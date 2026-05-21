দেশজুড়ে নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের উদ্বেগ

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছর বয়সী এক শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম। সংগঠনটি বলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে এবং শিশুদের নিরাপত্তা এখন চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির সভাপতি মমতাজ আরা বেগম এই উদ্বেগ জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার (২০ মে) বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, রাজধানীর পল্লবীর মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনের বি-ব্লকের একটি ফ্ল্যাট থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর তার মা ফ্ল্যাটের বাইরে মেয়ের একটি জুতা দেখতে পান। পরে পাশের একটি ফ্ল্যাটের দরজা দীর্ঘ সময় নক করেও সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
সংগঠনটি বলেছে, এ ঘটনা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং এটি প্রমাণ করে যে—শিশুরা ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপদ নয়। একই সঙ্গে তারা নেত্রকোনার মদন উপজেলায় এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১১ বছর বয়সী ওই শিশুটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে এবং চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী তার শারীরিক অবস্থা জটিল।
জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম বলেছে, সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, শিশু সুরক্ষায় ঘাটতি, আইনের প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতা এবং জবাবদিহির অভাবের কারণে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বাড়ছে। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের গত চার মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬৭ জন এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩১ জন। তার মধ্যে অধিকাংশই শিশু।
বিজ্ঞপ্তিতে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করে দৃষ্টান্তমূলক সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে নিরপেক্ষ তদন্ত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
সংগঠনটি বলেছে, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতিবাদ ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে।
নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর মুগদা এলাকা থেকে সৌদিপ্রবাসী মোকাররম মিয়ার ৮ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় প্রেমিকা তাসলিমা বেগম ওরফে হাসনা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিতির খাস কামরায় তিনি জবানবন্দি দেন।২১ মিনিট আগে
এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বর্তমান কর প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে বড় বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ময়মনসিংহে এক সেমিনারে তিনি বাজেটে কাঠামোগত সংস্কার, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবের সমালোচনা করেন।৩৩ মিনিট আগে