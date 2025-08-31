Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ফলোআপ /সিঙ্গাপুরের নিচেই আবদুল্লাহপুর: সংবাদ প্রকাশের পর সেই সড়কের কাজ শুরু

নুরুল আমিন হাসান, উত্তরা (ঢাকা)  
আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের দুই দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুরের রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের দুই দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুরের রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকায় ‘সিঙ্গাপুরের নিচেই আবদুল্লাহপুর’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের পর রাজধানীর উত্তরার আবদুল্লাহপুরের মহাসড়কের মেরামতের কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ার রাস্তাটি পরিদর্শন করেছেন।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর এলাকার রাস্তাটি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার। এ সময় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. রাসেলসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত বুধবার (২৭ আগস্ট) সারা দেশের স্থানীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘সিঙ্গাপুরের নিচেই আবদুল্লাহপুর’ শিরোনামে রাস্তার বেহাল দশা ও দুর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে রাস্তাটির খানাখন্দ, পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা ও চারটি রাস্তার চরম বেহাল দশার চিত্র তুলে ধরা হয়। সংবাদটি প্রকাশের পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে।

সংবাদটি প্রকাশের দুই দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুরের রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

এদিকে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ার আবদুল্লাহপুরের রাস্তাটির ভাঙাচোরা অংশগুলো সরেজমিনে ঘুরে ঘুরে দেখেন। সে সঙ্গে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্রুত মেরামতকাজ শেষ করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর এলাকার বাম পাশের লেনে ইট বিছিয়ে ভাঙাচোরা অংশ সমান করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে রোড রোলার দিয়ে রাস্তাটি সমান করার কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক: ‘সিঙ্গাপুরের’ নিচেই আবদুল্লাহপুরঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক: ‘সিঙ্গাপুরের’ নিচেই আবদুল্লাহপুর

রাস্তার মেরামতের বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্য সহকারী হামিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়কটি বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের। কিন্তু আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মেরামতকাজ শুরু করেছে।

হামিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘রাস্তাটি আমরা বর্তমানে চলার উপযোগী করব। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের স্থায়ীভাবে পূর্ণাঙ্গ কাজ করা হবে।’

আজ রোববার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর এলাকার রাস্তাটি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর এলাকার রাস্তাটি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার। ছবি: আজকের পত্রিকা

উন্নয়নের সমস্যা প্রসঙ্গে হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘আবদুল্লাহপুরের রাস্তাটি এখনো বিআরটি প্রজেক্টের আওতাধীন। বিআরটি যদি রাস্তাটি আমাদের হ্যান্ডওভার করে দেয়, তাহলে আমরা রাস্তার মেরামতকাজটি দ্রুতগতিতে করতে পারতাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘অল্প টাকার কাজ হলে আমরা সহজেই করে দিতে পারতাম। কিন্তু এটি কোটি টাকার বিষয়। তাই বিআরটির রাস্তায় এত টাকা খরচ করতেও আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

রাস্তা মেরামতের বিষয়ে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের আবদুল্লাহপুর পুলিশ বক্সের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শহর ও যানবাহন) মো. ইউনুস মিয়া আখন্দ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছয় মাসের বেশি সময় ধরে রাস্তাটির বেহাল দশা থাকলেও কর্তৃপক্ষের নজরে আসেনি। কিন্তু আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মেরামতকাজ শুরু করেছে। আমাদের ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সরওয়ার স্যার নিজেও এসে সরেজমিনে রাস্তাটি পরিদর্শন করেছেন।’

ইউনুস আরও মিয়া বলেন, ‘আজকের পত্রিকাকে জনদুর্ভোগ নিয়ে এমন সংবাদ প্রকাশ করায় ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ, সুবিধা, অসুবিধাসহ সমাজের নানান অসংগতি আজকের পত্রিকা সংবাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরবে বলে আশাবাদী।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাসংবাদপত্রডিএমপিদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগউত্তরাঢাকামহাসড়কফলোআপদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের সাবেক নেতাকে গাছে বেঁধে মারধর, ৯৯৯-এ কল পেয়ে উদ্ধার

ছাত্রদলের সাবেক নেতাকে গাছে বেঁধে মারধর, ৯৯৯-এ কল পেয়ে উদ্ধার

মুলাদীতে ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে ‘কার্ডের খরচ’ নেওয়ার অভিযোগ

মুলাদীতে ইউপি সদস্য ও জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে ‘কার্ডের খরচ’ নেওয়ার অভিযোগ

চট্টগ্রামে অটোরিকশার ধাক্কায় কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

চট্টগ্রামে অটোরিকশার ধাক্কায় কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার

জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার