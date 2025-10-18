Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ ফায়ার ফাইটার আহত

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১০জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিদুল ইসলাম (অতিরিক্ত ডিআইজি পদোন্নতি প্রাপ্ত)।

বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের সামনে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান তিনি।

ডিসি মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আহতদের মধ্যে প্রায় সবাই ফায়ার সার্ভিস কর্মী। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আহত হয়েছে। তাদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

ডিসি মহিদুল বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রায় ৫ হাজার সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিমানবাহিনী, আনসারসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও রয়েছেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে ডিসি মহিদুল বলেন, ‘প্রথমে কার্গো ভিলেজের ওয়ার হাউসে আগুনটি লেগেছিল। পরবর্তীতে কার্গো ভিলেজের পুরো জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।’

ডিসি মহিদুল বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাতও জানা যায়নি।’

উল্লেখ্য, উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট সংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এ ছাড়া বিমানবন্দর বাহিনীর দমকল ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবরশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

মা-বাবাকে খুন করে জেলে রাজু, অনিশ্চিত স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে: বিমান উপদেষ্টা

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে: বিমান উপদেষ্টা

শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ

বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ